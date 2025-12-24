Governo de Pernambuco publica edital para restauração da antiga Fábrica Tacaruna

Tombado em 1994, o prédio da antiga Fábrica Tacaruna se tornará um Centro de Formação dos Profissionais da Educação de Pernambuco (CEFORPE)

Segundo a gestão estadual, toda a área de mais de 6 mil m² será transformada em um espaço de uso multidisciplinar, que visa favorecer práticas pedagógicas inovadoras. (Foto: Lucas Ferreira/Secom)

Com investimento de R$ 110 milhões, o Governo do Estado publicou o edital de licitação para contratação da empresa responsável pela reforma e requalificação da antiga Fábrica Tacaruna, situado na divisa entre as cidades do Recife e Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR). No local será implantado o Centro de Formação dos Profissionais da Educação de Pernambuco (CEFORPE).

O edital, publicado no Diário Oficial desta terça-feira (23), prevê que o novo equipamento contará nove salas de aula; seis laboratórios básicos (química, física, matemática, biologia, informática e robótica); seis laboratórios especializados (língua brasileira de sinais, educomunicação, maker, teatro e corporal, música e línguas);

Além disso, o projeto também prevê a construção de um laboratório multiuso; duas salas de recursos pedagógicos; biblioteca; três estúdios de TV; uma mini gráfica; uma rádio escola; e espaço de convivência aberto ao público.

As obras têm prazo para conclusão de 18 meses, contados a partir da assinatura da ordem de serviço.

“A restauração desse monumento representa não apenas a preservação de um patrimônio, mas a sua ressignificação como um lugar vivo, voltado à difusão e à multiplicação do conhecimento”, afirmou a presidente da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), Renata Borba.

Segundo o Governo do estado, serão conservação todas as fachadas e as paredes internas remanescentes, além da implantação de uma nova estrutura contemporânea independente, sem interferência física nas alvenarias já existentes. O objetivo da proposta, segundo a gestão estadual, visa garantir a preservação e a organização original dos pavimentos.

“Graças à sensibilidade do Governo de Pernambuco, a Fábrica Tacaruna vai voltar a ser um espaço moderno e imponente, que nunca deveria ter deixado de ser, voltado para a formação de profissionais da educação”, comemorou o secretário da Secretaria de Projetos Estratégicos (Sepe), Rodrigo Ribeiro.

O desenvolvimento do projeto, que terá as obras fiscalizadas pela Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), teve o apoio da Fundarpe, da Secretaria Estadual de Educação (SEE) e da Sepe.

“Entregaremos um prédio com uma excelente infraestrutura e com espaço sufi ciente para acolher todos os profissionais de educação da rede estadual que participam das formações”, destacou o secretário de Educação, Gilson Monteiro.

Patrimônio Histórico

Inaugurada em 1895, a antiga Fábrica Tacaruna teve sua produção têxtil encerrada em 1922. O local é um bem tombado em nível estadual desde 1994, estando também está inserida na Zona Especial de Preservação Histórica, no âmbito municipal.

Do conjunto original, foram preservadas as fachadas históricas, além da antiga chaminé.