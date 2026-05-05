UFPE, UPE e UFRPE suspendem aulas presenciais no Grande Recife e Zona da Mata após alerta de chuvas

Medida vale para esta terça-feira (5) e atinge campi no Grande Recife e Zona da Mata; aulas remotas podem ser adotadas

16 pesquisadores contemplados com a chamada da CNPq irão desenvolver projetos na UFPE (Foto: Divulgação / UFPE)

Devido ao alerta de chuvas com intensidade moderada emitida pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), a Universidade de Pernambuco (UPE) e a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) suspenderam as atividades acadêmicas e administrativas presenciais nesta terça-feira (5), em unidades do Grande Recife e na Zona da Mata.

A decisão foi tomada diante dos impactos provocados pelas chuvas e das dificuldades de deslocamento enfrentadas pela população.

As instituições destacam que a medida busca garantir a segurança de estudantes, professores e servidores.

Na UPE, a suspensão abrange as unidades da Região Metropolitana do Recife e das Zonas da Mata Norte e sul. Durante o período, poderão ser realizadas aulas remotas, síncronas ou assíncronas, além da reprogramação de atividades práticas. No setor administrativo, a orientação é adotar o teletrabalho, exceto nos serviços considerados essenciais, como atendimentos de saúde.

A UFPE informou que a suspensão ocorre nos três turnos no Campus Recife. A universidade orienta que sejam seguidas as resoluções específicas para graduação e pós-graduação durante o período e recomenda que a comunidade acadêmica evite deslocamentos. A situação deve ser reavaliada ao final do dia.

Já na UFRPE, a medida atinge o campus Recife, o Colégio Agrícola Dom Agostinho Ikas (Codai) e a unidade do Cabo de Santo Agostinho. A instituição prevê a adoção de alternativas didático-pedagógicas, como aulas remotas, estudos dirigidos e outras estratégias para assegurar a continuidade das atividades acadêmicas. Serviços essenciais seguem mantidos.

As universidades reforçam que novas atualizações poderão ser divulgadas conforme a evolução das condições climáticas.

