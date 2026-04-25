UPE abre concurso público com 19 vagas e salários de até R$ 3,8 mil

Vagas para concurso da UPE são destinadas a candidatos de níveis médio e superior; a portaria e o edital foram publicados no Diário Oficial do Estado

Reitoria da Universidade de Pernambuco (UPE) (UPE)

A Universidade de Pernambuco (UPE) divulgou, neste sábado (25), a abertura de um novo concurso público, com vagas destinadas a candidatos de níveis médio e superior. A portaria e o edital foram publicados no Diário Oficial do Estado.

Ao todo, estão sendo oferecidas 19 vagas, sendo duas destinadas ao cargo de nível superior (Analista Técnico em Gestão Universitária) e 17 para nível médio (Assistente Técnico em Gestão Universitária). As vagas estão distribuídas em quatro campi da instituição:

Ouricuri: 4 vagas para Assistente Administrativo, 2 para Técnico em Laboratório, 1 para Técnico em Informática e 1 para Bibliotecário (nível superior);

Surubim: 4 vagas para Assistente Administrativo, 3 para Técnico em Laboratório e 1 para Bibliotecário (nível superior);

Mata Norte: 2 vagas para Técnico em Laboratório;

Garanhuns: 1 vaga para Técnico em Laboratório.

A jornada de trabalho será de 30 horas semanais. A remuneração é de R$3.868,48 para os cargos de nível superior e R$1.986,78 para os de nível médio.

As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 27 de maio, sendo realizadas pelo site Upenet. O boleto da taxa será disponibilizado a partir de 5 de maio, com prazo de pagamento até o dia 28 do mesmo mês. Os valores são de R$ 160 para nível superior e R$ 120 para nível médio, com possibilidade de solicitação de isenção.

Antes das provas, os candidatos passarão por avaliação de títulos, organizada pelo Instituto de Apoio à Universidade de Pernambuco (IAUPE), responsável pelo concurso. O processo seletivo contará com três etapas: prova objetiva com 70 questões, sendo 30 de conhecimentos gerais e 40 de conhecimentos específicos.

O edital prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCD), além de candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 26 de junho, conforme estabelecido no cronograma oficial.