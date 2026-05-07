Reforma do TI Camaragibe altera linhas de ônibus a partir de domingo (10)

Cerca de 20 linhas de ônibus serão afetadas em operação composta por duas fases

Terminal Integrado de Camaragibe (Foto: Grande Recife Consórcio/Divulgação)

Dezenove linhas de ônibus terão mudanças operacionais, a partir do próximo domingo (10), por causa das obras de reforma e ampliação do Terminal Integrado (TI) de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife.

As alterações, anunciadas pelo Grande Recife Consórcio de Transporte, incluem mudanças de itinerário, transferência de pontos de retorno, criação de um terminal provisório, suspensão de linhas e alterações de destino durante o período da intervenção.



As mudanças serão implantadas em duas etapas. A primeira começa no dia 10 de maio, inicialmente aos sábados e domingos, quando cinco linhas deixarão de acessar o TI Camaragibe e passarão a fazer retorno em outros pontos da cidade.

As linhas 2463 - Araçoiaba/TI Camaragibe e 2466 - Vera Cruz/TI Camaragibe passarão a operar até o corredor EBRT Barreiras, onde os passageiros precisarão fazer integração com outras linhas da rede.

Já as linhas 2475 - Timbi/TI Camaragibe, 2478 - Santana/TI Camaragibe e 2483 - Loteamento São João e São Paulo/TI Camaragibe terão retorno no Centro de Camaragibe, funcionando apenas como linhas alimentadoras locais.

Segunda fase

A segunda fase entra em vigor em 16 de maio e amplia as mudanças para todos os dias da semana. Nessa etapa, o consórcio colocará em funcionamento um terminal provisório no entorno do TI Camaragibe, que passará a receber nove linhas.

Serão direcionadas ao terminal provisório as linhas 2456 - Viana/TI Camaragibe, 2448 - Alto Santo Antônio/TI Camaragibe, 2467 - Chã de Cruz/TI Camaragibe, 2473 - João Paulo II/TI Camaragibe, 2476 - Santa Mônica/TI Camaragibe, 2477 - Santa Terezinha/TI Camaragibe, 2486 - Penedo/TI Camaragibe, 2487 - Várzea Fria/TI Camaragibe e 2450 – TI Camaragibe/Conde da Boa Vista.

Outras cinco linhas deixarão de acessar o terminal durante os dias úteis e continuarão operando com retorno no Centro de Camaragibe ou no corredor EBRT Barreiras. É o caso das linhas Timbi, Santana, Loteamento São João e São Paulo, Araçoiaba e Vera Cruz.

O consórcio também anunciou alterações em três linhas que terão mudança de destino. A linha 2419 - Matriz da Luz/TI Camaragibe passará a operar até São Lourenço da Mata, assim como a 2420 - Muribara/TI Camaragibe.

Já a linha 2493 - Tiúma/TI Camaragibe passará a ter como destino o Derby, no Recife. Segundo o CTM, essas mudanças já eram adotadas aos domingos e agora serão estendidas aos sábados e dias úteis.

Além disso, duas linhas serão suspensas temporariamente. Os usuários da 2492 - Parque Capibaribe/TI Camaragibe deverão utilizar a linha 2402 - Parque Capibaribe/Caxangá. Já os passageiros da 2491 - São Lourenço/TI Camaragibe serão remanejados para a linha 2490 - São Lourenço/TI Macaxeira.

De acordo com o Grande Recife Consórcio, as mudanças são necessárias para permitir a execução das obras de requalificação e ampliação do terminal. O órgão informou que a operação poderá passar por ajustes ao longo da execução dos serviços.

