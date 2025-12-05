Restauração da Estrada de Aldeia e reforma do Terminal de Camaragibe têm início após uma década de espera

Com custo superior a R$ 120 milhões, obras eram esperadas há mais de 10 anos pela população

Governo inicia restauração da PE-027 e obras do Terminal Integrado de Camaragibe (Foto: Hesíodo Góes/Secom)

As obras de restauração da Estrada de Aldeia (PE-027) e de reforma e ampliação do Terminal Integrado (TI) de Camaragibe começaram oficialmente nesta sexta-feira (5). O valor total do investimento ultrapassa R$ 120 milhões.

A PE-027, ligação estratégica entre Camaragibe, Recife e outros municípios da região, receberá R$ 92 milhões para recuperação de 28,72 km de via, desde a PE-005 até o acesso ao Campo de Instrução Marechal Newton Cavalcanti, em Paudalho. A obra prevê serviços de terraplenagem, drenagem, recomposição da base do pavimento, instalação de sinalização horizontal e vertical, baias de ônibus, ciclovia, dispositivos de segurança e ações de proteção ambiental.

Além das melhorias viárias, o Terminal Integrado de Camaragibe também será reformado e ampliado. O equipamento, prometido antes da Copa de 2014, receberá R$ 29,8 milhões e terá prazo inicial de 12 meses de execução. A obra inclui a criação de novas plataformas, áreas de convivência, banheiros climatizados, praça de alimentação e quiosques.

Atualmente, o TI atende cerca de 60 mil passageiros por dia. Com a requalificação, a capacidade diária deverá subir para 72 mil usuários.

"Hoje é uma festa aqui em Camaragibe, a gente veio entregar autorização de início de obras que são esperadas pela população há muito tempo. O Terminal Integrado de Camaragibe, que deveria ter sido entregue na Copa. A gente também dá autorização de início de obra da Estrada de Aldeia, uma obra de mais de 90 milhões de reais, onde a gente conseguiu contemplar aquele que foi o apelo da comunidade. Mais uma vez, entregando obras novas e garantindo novas autorizações de obras no maior investimento que Camaragibe já viu do Governo do Estado na sua história”, ressaltou a governadora Raquel Lyra.