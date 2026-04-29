Quase 50 motoristas de ônibus são afastados mensalmente por problemas psicológicos no Grande Recife, diz sindicato

Em nota, Urbana-PE informou que o setor tem buscado melhoria das condições de trabalho dos condutores (Foto: Rafael Vieira/DP)

Apenas em 2026, 197 motoristas de ônibus que atuam no Grande Recife já foram afastados por questões psicológicas, segundo o Sindicato dos Rodoviários de Pernambuco (Sintro-PE). O número configura uma média mensal de 49,2 afastamentos. Os dados foram levantados a pedido do Diario de Pernambuco.

Diante da função de garantir a segurança dos milhares de passageiros que utilizam o transporte público na Região Metropolitana todos os dias, a categoria vive em estado de permanente pressão. Segundo o sindicato, em quatro meses, a categoria contabilizou 40% dos afastamentos psicológicos do ano de 2025 completo, quando 486 casos foram registrados.

Além do esgotamento mental, 96 casos de agressões contra motoristas já foram registrados pelo Sintro-PE neste ano. No ano passado, o total de episódios de violência contra condutores de coletivos foi de 426.

O limite do estresse

O Diario conversou com o motorista de ônibus Clóvis Matos (pseudônimo), que atua há 10 anos na área. Ele compartilhou como o exercício da profissão impacta diretamente a saúde mental.

“Tudo cai nas costas do motorista. A maioria não tem a sensibilidade de que estamos ali para servir à sociedade, ajudar no ir e vir. Muitos tentam desmerecer o profissional, tratam como se fosse ninguém, que só serve quando faz boa ação. Tudo isso afeta o psicológico do motorista e a vida pessoal dele”, explica o profissional.

Entre a atenção constante na direção, dupla função como cobrador e um trânsito intenso, Clóvis diz que a pressão é enorme, desencadeando os episódios de afastamento por questões psicológicas. “É muito frequente. Afastamento de profissionais do setor está demais. Eles estão abandonando mesmo. Às vezes entra nesse problema psicológico e não volta mais”.

Questionado se recebe amparo da empresa onde trabalha, ele relata que “a empresa disponibiliza psicólogo”, oferece atendimento, mas não “dão muita prioridade ao funcionário que está com esse problema”.

O motorista lamenta também a situação da segurança dos motoristas. Segundo os dados do sindicato, 122 casos de assaltos em coletivos foram contabilizados neste ano. Só em 2025, foram 746. “A partir das 20h em diante, já é aquele risco. Somente você, Deus e os ‘maloqueiros’”, comenta.



O que diz a Urbana-PE

Procurada pelo reportagem, o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado de Pernambuco (Urbana-PE) afirmou não ter um levantamento próprio sobre afastamentos de motoristas de ônibus.

Em relação à rede de apoio psicológico aos trabalhadores, a organização afirmou que está buscando melhorias no serviço. Confira a nota na íntegra:

“A Urbana-PE informa que o setor tem buscado continuamente soluções para a melhoria do serviço e das condições de trabalho dos operadores. Nesse sentido, as empresas contam com suporte psicológico para acolhimento e acompanhamento dos rodoviários, com orientação e encaminhamento ao tratamento mais adequado, quando necessário.”

Relembre

Dois casos envolvendo motoristas de ônibus no Grande Recife repercutiram nas últimas semanas. Na quinta-feira (23), um motorista de ônibus foi agredido por um passageiro, em meio a um alagamento, no Ibura, na Zona Sul do Recife.

O caso foi registrado por passageiros durante a forte chuva que caiu na Região Metropolitana do Recife. Na gravação, é possível observar um homem que estava sem camisa pulando a catraca do coletivo e agredindo fisicamente o condutor.

Já na segunda (27), um paratleta denunciou ter sido agredido por um motorista no domingo (26). O sindicato nega a versão e afirma que o motorista foi inicialmente xingado pelo passageiro.

