Linhas do Ibura estão suspensas após ônibus ter sido incendiado na noite da quarta (22) no Recife

Conforme o Sindicato dos Rodoviários de Pernambuco (SintroPE), a decisão foi tomada por medida de segurança; o ônibus foi incendiado em um protesto dos moradores do Ibura contra ação da Polícia Militar que teria resultado na morte de uma pessoa

Ônibus é incendiado durante protesto no Ibura e linhas são suspensas no Recife (Foto: Reprodução/redes)

Após um ônibus do transporte público ter sido incendiado, na noite da quarta-feira (22), em um protesto na Avenida Dois Rios, no Ibura, na Zona Sul do Recife, todas as linhas que atendem a região foram suspensas, segundo o Sindicato dos Rodoviários de Pernambuco (SintroPE).

O SintroPE informou, por meio das redes sociais, que a retirada da frota foi uma medida de segurança e que a operação permanece suspensa até que haja condições seguras para a retomada do serviço.

Ainda de acordo com o sindicato, a prioridade é garantir a integridade dos rodoviários diante do cenário de insegurança. A normalização das linhas dependerá da avaliação das condições no local.

O protesto

De acordo com informações extraoficiais, o ato teria sido motivado por uma operação policial realizada na comunidade. Durante a ação, um homem foi atingido por disparos, o que provocou revolta entre moradores.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), equipes foram acionadas para conter o incêndio.

No local, havia um coletivo em chamas, com risco de propagação do fogo para a rede elétrica e estruturas próximas.

A corporação atuou no combate às chamas e na eliminação dos riscos, garantindo a segurança da área. Não houve registro de vítimas.