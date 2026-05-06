Cinquenta bois são flagrados andando soltos na BR-101, em Goiana

Além dos 50 bois, quatro cavalos circulavam livremente pela rodovia na madrugada desta quarta-feira (6)

Bois e cavalos estavam soltos na BR-101, em Goiana (Foto: PRF/Divulgação)

Motoristas que trafegavam pela BR-101, em Goiana, na Mata Norte de Pernambuco, se depararam com 50 bois e quatro cavalos soltos na noite de quarta-feira (6). Os animais foram retirados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que precisou escoltar a manada para evitar acidentes no trecho próximo ao estado da Paraíba.

Segundo a PRF, a ocorrência foi registrada por volta da meia-noite, no quilômetro 5 da BR-101. A corporação recebeu informações de que dezenas de bois circulavam livremente pela pista, colocando em risco motoristas e os próprios animais.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram os bois e cavalos espalhados pela rodovia, sem a presença de qualquer responsável. Para evitar colisões, a equipe realizou uma escolta dos animais, impedindo que veículos trafegassem entre eles até que fossem levados para uma área de vegetação fora da pista.

O proprietário da manada não foi localizado, mas a PRF informou que continuará as buscas para identificar o responsável pelos animais.

De acordo com a corporação, somente este ano já foram retirados 2.383 animais de grande porte das rodovias federais em Pernambuco. A PRF também informou que busca firmar parcerias com prefeituras para garantir acolhimento e cuidado dos bichos até a identificação dos donos.

A legislação prevê punições para proprietários que deixam animais soltos em vias públicas. Quem abandona os bichos em rodovias pode responder por expor a vida de terceiros a perigo, além de outras penalidades previstas na Lei das Contravenções Penais. Em casos de acidentes com morte, o dono dos animais também pode ser responsabilizado criminalmente.

A PRF orienta que, ao avistar animais na pista, o motorista reduza a velocidade, evite buzinar ou usar farol alto para não assustar os bichos e acione a corporação pelo telefone 191.

