Número de desalojados e desabrigados ultrapassa 9,5 mil após chuvas em Pernambuco
Cerca de 9.540 pessoas foram afetadas, segundo último balanço divulgado neste domingo (3), pela Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil do Estado
Publicado: 03/05/2026 às 19:57
Cerca de 9.540 pessoas estão desalojadas e desabrigadas em Pernambuco após as fortes chuvas registradas desde a última sexta-feira (1º), segundo balanço divulgado neste domingo (3) pela Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil do Estado.
Do total, 1.632 pessoas estão desabrigadas e 7.908 desalojadas. Ao todo, 30 abrigos foram abertos para acolher a população atingida.
De acordo com o Governo de Pernambuco, as ações de assistência humanitária foram intensificadas e já distribuiu mais de 4,4 mil itens, como colchões, kits de higiene e limpeza. Equipes seguem mobilizadas no monitoramento de áreas de risco, atendimento de ocorrências e envio de novos suprimentos.
Entre os municípios mais afetados, Goiana registra 146 desabrigados e 994 desalojados. Timbaúba e Pombos concentram 2.500 desalojados cada.
Na Região Metropolitana, Recife tem 671 desabrigados, Olinda registra 400, e Jaboatão dos Guararapes soma 268 desabrigados e 82 desalojados.
Também há registros em Igarassu (27 desabrigados e 21 desalojados), Paulista (32 e 32), Camaragibe (4 e 11), Vicência (4 e 84), Nazaré da Mata (120 desalojados), Aliança (16 e 24) e Itambé (720 desalojados).
Outros municípios atingidos são Moreno (515 desalojados), Paudalho (80), Glória do Goitá (40), São Lourenço da Mata (180) e Limoeiro (4 desabrigados e 5 desalojados).