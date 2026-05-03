Chuvas em Pernambuco deixam mais de 9 mil pessoas fora de casa

Famílias deixam casas diante das chuvas em Goiana (Foto: Prefeitura de Goiana)

As fortes chuvas que atingiram Pernambuco nos últimos dias já deixaram 9,4 mil pessoas fora de casa, incluindo desalojados e desabrigados. Além disso, seis pessoas morreram, sendo três no Recife, duas em Olinda e uma em São Lourenço da Mata.

Os números foram atualizados neste domingo (3) pela Defesa Civil do estado. Entre as cidades com maior quantidade de pessoas afetadas estão Pombos, Timbaúba, Itambé, Goiana, Moreno, Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a maioria das mortes ocorreu em decorrência de deslizamentos de terra na Região Metropolitana do Recife. Entre as vítimas estão duas crianças, um bebê de seis meses, outro de um ano e uma criança de 7 anos. Em São Lourenço da Mata, um homem morreu após ser levado pela correnteza de uma enxurrada.

Situação de emergência

Pernambuco decretou situação de emergência em 27 municípios e a medida foi publicada no sábado (2), em edição extra do Diário Oficial. A validade é de 180 dias.

Segundo o governo estadual, equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros já realizaram mais de 800 atendimentos relacionados às chuvas. Vinte e nove abrigos foram abertos para acolher estas pessoas em diferentes cidades.

Equipes da Defesa Civil Nacional também foram enviadas a Pernambuco na sexta-feira para reforçar as operações de resgate e apoio às áreas atingidas.

