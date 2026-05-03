Confronto com o BEPI deixa dois mortos e um preso em Goiana, na Mata Norte de Pernambuco

O confronto ocorreu durante a operação Madrugada Segurança realizada nesta sexta-feira (1º), no distrito de Carrapicho, em Goiana, na Mata Norte de Pernambuco

Viatura da PCPE (Foto: @delegaciadocabo)

Dois homens morreram e um terceiro foi preso após um confronto com o Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI), durante a operação Madrugada Segura, realizada nesta sexta-feira (1º), no distrito de Carrapicho, em Goiana, na Mata Norte de Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar, as equipes foram acionadas após denúncias de disparos de arma de fogo na região.

Durante as diligências, os policiais relataram que foram recebidos a tiros por suspeitos armados e houve revide.

No confronto, Amilton Dhjone Rodrigues de Queiroz, de 34 anos, e Antônio Vicente de Lira Filho, de 24 anos, foram baleados.

Eles ainda chegaram a ser socorridos para o posto de saúde de Tejucupapo, mas não resistiram aos ferimentos. Os corpos foram recolhidos para o Instituto de Medicina Legal (IML).

Um terceiro envolvido de 19 anos, identificado como José Everton da Silva, foi capturado no local.

Ainda segundo informações extraoficiais, durante depoimento, ele teria confessado que o grupo integrava a facção criminosa conhecida como “Bonde do Cangaço”.

Na ação, os policiais apreenderam uma pistola 9mm (modelo G2C), um revólver calibre .38, munições de diversos calibres, dois carregadores, 38 gramas de cocaína, 23 gramas de crack, 9 pedras de crack, uma balança de precisão, embalagens para drogas e três aparelhos celulares.

O caso foi registrado pela Polícia Civil do estado (PCPE) como porte ilegal de arma de fogo, tráfico de entorpecentes, tentativa de homicídio e morte por intervenção legal.

“Um inquérito foi instaurado e a 11ª Delegacia de Goiana segue com as investigações”, destacou a corporação .