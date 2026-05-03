Serviços estavam suspensos desde a sexta (1º); regularização ocorre de forma gradual neste domingo (3)

Abastecimento de água em municípios da Zona da Mata começa a ser retomado, diz Compesa (Foto: Freepik)

O abastecimento de água em municípios da Zona da Mata pernambucana está sendo retomado gradualmente neste domingo (3), após paralisações provocadas por alagamentos e danos em sistemas durante as chuvas iniciadas na sexta-feira (1º), segundo a Compesa.

Em Goiana, a Estação Elevatória Dois Rios voltou a funcionar após inundação. O abastecimento está sendo regularizado, com apoio de caminhões-pipa.

Já em Timbaúba, o sistema opera com 50% da capacidade após a recuperação de um conjunto de bombas da estação Tiúma. Outros dois equipamentos seguem em manutenção.

Em Glória do Goitá, um trecho da adutora foi reparado e o sistema voltou a operar. Em Nazaré da Mata, o abastecimento foi retomado no fim da tarde e está em regularização.

Ferreiros e Camutanga operam com cerca de 30% da capacidade. O Sistema Mucambo segue fora de operação após danos em bombas causados por alagamento. A previsão é instalar uma bomba reserva até esta segunda (4) e concluir os serviços até quarta (6).

Em Itaquitinga e Chã de Alegria, 50% do abastecimento ocorre pelo Sistema Siriji. Em Vicência, o fornecimento chega a 80%. A normalização depende da redução da turbidez da água e deve ocorrer até quarta (6).

Em Aliança, a unidade de bombeamento permanece alagada e sem acesso para manutenção.