Idoso é detido suspeito de aliciar duas crianças no bairro dos Torrões, zona oeste do Recife

O aliciamento teria acontecido na noite de sexta-feira (1º), na Rua Brasiléia, no bairro dos Torrões, na zona oeste do Recife

Delegacia da Mulher, no Recife (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

Um idoso de 76 anos foi detido na tarde deste sábado (2), no bairro de Torrões, na Zona Oeste do Recife, após ser apontado como suspeito de aliciar duas crianças de 10 e 5 anos.

De acordo com informações repassadas pelo pai à Polícia, o caso teria acontecido na noite de sexta-feira (1º), na Rua Brasiléia.

Ainda segundo as informações, a situação ganhou repercussão após o pai das crianças ter acesso a imagens de câmeras de segurança que registraram a abordagem.

Nas imagens é possivel ver o idoso parado na frente do portão da residência das vítimas. Em seguida, ele pega a mão de uma das crianças e coloca em sua parte intima.

Após ser contido por populares, o idoso foi conduzido pela Polícia Militar de Pernambuco para a delegacia de Polícia Civil.

O caso foi registrado como ato obseno e segue sob a responsabilidade da 1ª Delegacia da Mulher.

“Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos”, disse a PCPE.