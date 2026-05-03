Idoso arrastado por correnteza em Beberibe, no Recife, é encontrado morto

Vítima de 70 anos tinha suspeita Alzheimer e foi levada pelas águas durante as fortes chuvas que atingiram o Recife na sexta-feira (1º)

Moradores registraram momento em que idoso se joga na correnteza (Foto: Reprodução/Vídeo)

O idoso de 70 anos que estava desaparecido após ser levado pela correnteza durante as fortes chuvas da sexta-feira (1º), no bairro de Beberibe, na Zona Norte do Recife, foi encontrado morto por volta das 11h deste domingo (3). A informação foi confirmada ao Diario de Pernambuco pela família da vítima, identificada como Edivaldo Pinto dos Santos.



Imagens registradas por moradores mostram o momento em que Edivaldo entra em uma área alagada nas proximidades da Praça da Convenção. Segundo familiares, o idoso estava com suspeita de Alzheimer.



“Desde sexta-feira, a gente vinha acompanhando os bombeiros e, por onde eles passavam, a gente ia. Chegávamos primeiro à ponte e esperávamos eles passarem. Hoje, o corpo foi encontrado na base das 10h45 para 11h, não me lembro exatamente. Eu já estava lá na frente, na ponte de Beberibe”, contou Ranielly Santos, uma das filhas de Edivaldo.



Segundo Ranielly, a identificação do corpo ocorreu depois que um dos filhos recebeu a ligação de um amigo, que suspeitou ter encontrado a vítima nas proximidades de um trecho do rio, perto da unidade da Ambev.



A família seguiu imediatamente até o local e, ao chegar, um dos filhos entrou na água para se aproximar do ponto indicado. Após a confirmação, os familiares acionaram o Corpo de Bombeiros e repassaram a localização exata. As equipes foram até o ponto indicado e realizaram a retirada do corpo, encerrando as buscas.



De acordo com o relato da família, o idoso chegou a pular na água uma primeira vez e conseguiu retornar à superfície. Na segunda tentativa, porém, foi arrastado pela força da correnteza e não foi mais visto.



Moradores da área afirmam que o nível da água subiu rapidamente no dia do ocorrido, agravando o risco nas áreas alagadas.

