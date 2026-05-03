Chuvas: Pernambuco decreta estado de emergência em 27 cidades; saiba quais
Segundo secretaria, número de pessoas desalojadas no estado chegou a 1.389
Publicado: 03/05/2026 às 08:37
Tamandaré registrou o maior acumulado de chuva nas últimas 24h em todo o estado, chegando a 52,3 mm (Foto: Rafael Vieira / DP Fotos)
Devido às fortes chuvas que atingiram o estado nos últimos dias, o Governo de Pernambuco decretou situação de emergência em 27 municípios. A decisão foi publicada em edição extraoficial do Diário Oficial, no sábado (2), e será válida por 180 dias.
A governadora Raquel Lyra destacou que, além dos resgates efetuados pelo Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, o governo se movimenta para fornecer abrigos e ajuda humanitária aos desalojados. “O Estado está decretando situação de emergência para poder a gente continuar apoiando os municípios no restabelecimento da normalidade e buscar junto ao governo federal investimentos para as ações”, declarou.
O decreto também considera que os habitantes dos municípios afetados não têm condições satisfatórias de superar os danos e prejuízos provocados pelas inundações. Outros municípios ainda podem ter estado de emergência reconhecido pelo Governo do Estado após novas avaliações.
Confira a lista das cidades em situação de emergência:
1 - Abreu e Lima
2 - Aliança
3 - Araçoiaba
4 - Buenos Aires
5 - Camaragibe
6 - Goiana
7 - Glória do Goitá
8 - Igarassu
9 - Ilha de Itamaracá
10 - Ipojuca
11 - Itambé
12 - Itapissuma
13 - Jaboatão dos Guararapes
14 - Limoeiro
15 - Moreno
16 - Nazaré da Mata
17 - Olinda
18 - Passira
19 - Paudalho
20 - Paulista
21 - Pombos
22 - Recife
23 - São Lourenço da Mata
24 - São Vicente Férrer
25 - Timbaúba
26 - Vicência
27 - Vitória de Santo Antão
Consequências
O número de pessoas desalojadas em Pernambuco chegou a 1.389, de acordo com balanço divulgado às 20h de sábado pela Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil de Pernambuco.
O levantamento também aponta 1.601 pessoas desabrigadas, enquanto o estado mantém 27 abrigos ativos para acolher famílias afetadas pelas chuvas.
Por meio da Defesa Civil, a gestão estadual já destinou a municípios afetados 1.354 colchões, 2.158 lençóis, 504 kits de limpeza e 404 kits de higiene.