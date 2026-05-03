Chuvas: Pernambuco decreta estado de emergência em 27 cidades; saiba quais

Segundo secretaria, número de pessoas desalojadas no estado chegou a 1.389

Tamandaré registrou o maior acumulado de chuva nas últimas 24h em todo o estado, chegando a 52,3 mm (Foto: Rafael Vieira / DP Fotos)

Devido às fortes chuvas que atingiram o estado nos últimos dias, o Governo de Pernambuco decretou situação de emergência em 27 municípios. A decisão foi publicada em edição extraoficial do Diário Oficial, no sábado (2), e será válida por 180 dias.

A governadora Raquel Lyra destacou que, além dos resgates efetuados pelo Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, o governo se movimenta para fornecer abrigos e ajuda humanitária aos desalojados. “O Estado está decretando situação de emergência para poder a gente continuar apoiando os municípios no restabelecimento da normalidade e buscar junto ao governo federal investimentos para as ações”, declarou.

O decreto também considera que os habitantes dos municípios afetados não têm condições satisfatórias de superar os danos e prejuízos provocados pelas inundações. Outros municípios ainda podem ter estado de emergência reconhecido pelo Governo do Estado após novas avaliações.

Confira a lista das cidades em situação de emergência:

1 - Abreu e Lima

2 - Aliança

3 - Araçoiaba

4 - Buenos Aires

5 - Camaragibe

6 - Goiana

7 - Glória do Goitá

8 - Igarassu

9 - Ilha de Itamaracá

10 - Ipojuca

11 - Itambé

12 - Itapissuma

13 - Jaboatão dos Guararapes

14 - Limoeiro

15 - Moreno

16 - Nazaré da Mata

17 - Olinda

18 - Passira

19 - Paudalho

20 - Paulista

21 - Pombos

22 - Recife

23 - São Lourenço da Mata

24 - São Vicente Férrer

25 - Timbaúba

26 - Vicência

27 - Vitória de Santo Antão

Consequências

O número de pessoas desalojadas em Pernambuco chegou a 1.389, de acordo com balanço divulgado às 20h de sábado pela Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil de Pernambuco.

O levantamento também aponta 1.601 pessoas desabrigadas, enquanto o estado mantém 27 abrigos ativos para acolher famílias afetadas pelas chuvas.

Por meio da Defesa Civil, a gestão estadual já destinou a municípios afetados 1.354 colchões, 2.158 lençóis, 504 kits de limpeza e 404 kits de higiene.