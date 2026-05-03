° / °
Vida Urbana
CHUVAS

Apac prevê chuva fraca a moderada no Grande Recife nesta segunda (4); veja previsão para Pernambuco no resto da semana

Além da Região Metropolitana, a Zona da Mata e o Agreste do estado também devem ser atingidos por chuva fraca a moderada

Diario de Pernambuco

Publicado: 03/05/2026 às 13:36

Seguir no Google News Seguir

Foto ilustrativa de chuva no Recife/DP

Foto ilustrativa de chuva no Recife (DP)

Chuvas fracas a moderadas devem atingir o Grande Recife e outras regiões de Pernambuco nesta segunda-feira (4), apontou a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) na manhã deste domingo (3).

Além da Região Metropolitana, a Zona da Mata e o Agreste do estado também devem ser atingidos por chuva fraca a moderada, enquanto Fernando de Noronha tem tendência de chuvas moderadas.

Confira a previsão para o resto da semana:

Segunda-feira (4)

Região Metropolitana do Recife: Fraca a moderada
Zona da Mata: Fraca a moderada
Agreste: Fraca a moderada
Sertão de Pernambuco: Sem chuva
Sertão São Francisco: Sem chuva
Fernando de Noronha: Moderada

Terça-feira (5)

Região Metropolitana do Recife: Moderada
Zona da Mata: Moderada
Agreste: Fraca a moderada
Sertão de Pernambuco: Sem chuva
Sertão São Francisco: Sem chuva
Fernando de Noronha: Moderada a forte

Quarta-feira (6)

Região Metropolitana do Recife: Fraca a moderada
Zona da Mata: Fraca a moderada
Agreste: Fraca a moderada
Sertão de Pernambuco: Fraca
Sertão São Francisco: Sem chuva
Fernando de Noronha: Fraca a moderada

Quinta-feira (7)

Região Metropolitana do Recife: Fraca a moderada
Zona da Mata: Fraca a moderada
Agreste: Fraca
Sertão de Pernambuco: Fraca
Sertão São Francisco: Sem chuva
Fernando de Noronha: Moderada

Sexta-feira (8)

Região Metropolitana do Recife: Moderada
Zona da Mata: Moderada
Agreste: Fraca a moderada
Sertão de Pernambuco: Fraca
Sertão São Francisco: Sem chuva
Fernando de Noronha: Fraca a moderada

Veja também:

APAC , Chuva , Pernambuco , Recife
Mais de Vida Urbana
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP