Apac prevê chuva fraca a moderada no Grande Recife nesta segunda (4); veja previsão para Pernambuco no resto da semana
Além da Região Metropolitana, a Zona da Mata e o Agreste do estado também devem ser atingidos por chuva fraca a moderada
Publicado: 03/05/2026 às 13:36
Foto ilustrativa de chuva no Recife (DP)
Chuvas fracas a moderadas devem atingir o Grande Recife e outras regiões de Pernambuco nesta segunda-feira (4), apontou a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) na manhã deste domingo (3).
Além da Região Metropolitana, a Zona da Mata e o Agreste do estado também devem ser atingidos por chuva fraca a moderada, enquanto Fernando de Noronha tem tendência de chuvas moderadas.
Confira a previsão para o resto da semana:
Segunda-feira (4)
Região Metropolitana do Recife: Fraca a moderada
Zona da Mata: Fraca a moderada
Agreste: Fraca a moderada
Sertão de Pernambuco: Sem chuva
Sertão São Francisco: Sem chuva
Fernando de Noronha: Moderada
Terça-feira (5)
Região Metropolitana do Recife: Moderada
Zona da Mata: Moderada
Agreste: Fraca a moderada
Sertão de Pernambuco: Sem chuva
Sertão São Francisco: Sem chuva
Fernando de Noronha: Moderada a forte
Quarta-feira (6)
Região Metropolitana do Recife: Fraca a moderada
Zona da Mata: Fraca a moderada
Agreste: Fraca a moderada
Sertão de Pernambuco: Fraca
Sertão São Francisco: Sem chuva
Fernando de Noronha: Fraca a moderada
Quinta-feira (7)
Região Metropolitana do Recife: Fraca a moderada
Zona da Mata: Fraca a moderada
Agreste: Fraca
Sertão de Pernambuco: Fraca
Sertão São Francisco: Sem chuva
Fernando de Noronha: Moderada
Sexta-feira (8)
Região Metropolitana do Recife: Moderada
Zona da Mata: Moderada
Agreste: Fraca a moderada
Sertão de Pernambuco: Fraca
Sertão São Francisco: Sem chuva
Fernando de Noronha: Fraca a moderada