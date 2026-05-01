Idoso desaparece após pular em correnteza durante enchente em Beberibe, no Recife

Segundo Corpo de Bombeiros, correnteza intensa e alto nível das águas impossibilitaram a realização imediata das buscas

Moradores registraram momento em que idoso se joga na correnteza (Foto: Reprodução/Vídeo)

Um idoso de 70 anos está desaparecido após ser levado pela correnteza durante as fortes chuvas desta sexta-feira (1º), no bairro de Beberibe, na Zona Norte do Recife. O caso aconteceu no final da manhã.

Imagens registradas por moradores mostram o momento em que Edivaldo Pinto dos Santos entra em uma área alagada próxima à Praça da Convenção. Segundo a filha, Ranielly Santos, o idoso está em quadro inicial da doença de Alzheimer.

De acordo com o relato da família, ele pulou uma primeira vez e conseguiu retornar à superfície. Mas, ao se jogar na enchente pela segunda fez, foi arrastado pela força das águas e não foi mais visto.

Moradores relataram que o nível da água subiu rapidamente. Ranielly Santos informou que o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 14h30, mas, até o início da noite, as buscas não haviam sido iniciadas no local. Vizinhos acompanham a situação desde o início da tarde.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco afirmou que, no momento da ocorrência, "as equipes constataram que as fortes chuvas elevaram significativamente o nível do rio, com correnteza intensa, o que inviabilizou a realização imediata de buscas aquáticas, devido ao alto risco".

Segundo a corporação, o caso segue em acompanhamento e as buscas serão realizadas neste sábado (2), "conforme análise das condições climáticas e de segurança no local".