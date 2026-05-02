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Recife volta ao Estágio de Atenção após redução das chuvas, diz COP

O aviso foi renovado no final da tarde deste sábado (2), após a dimuniçãodas chuvas que atingem a Região Metropolitana

Diario de Pernambuco

Publicado: 02/05/2026 às 19:00

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Recife volta ao Estágio de Atenção após redução das chuvas, diz COP /Reprodução /redes

Recife volta ao Estágio de Atenção após redução das chuvas, diz COP (Reprodução /redes)

O Recife retornou ao Estágio de Atenção, segundo o Centro de Operações da cidade (COP). O aviso foi renovado às 17h50 deste sábado (2), após a diminuição das chuvas.

A mudança no nível indica um cenário de menor risco imediato, embora a capital pernambucana siga sob monitoramento.

A previsão, de acordo com o orgão, é de pancadas fracas nas próximas horas.

Mesmo com a melhora, 17 abrigos seguem abertos em diferentes pontos da cidade para acolher famílias que precisem sair de casa, especialmente em áreas de risco.

A Defesa Civil do Recife orienta que moradores permaneçam atentos aos alertas e evitem áreas vulneráveis, como encostas e locais sujeitos a alagamentos.

Em caso de necessidade, o atendimento funciona 24 horas pelo telefone gratuito 0800 081 3400.

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Atenção , Centro de Operações , Chuvas
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