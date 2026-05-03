Governo de Pernambuco inicia operação para atender população em municípios afetados pela chuva

KM 60, da BR 101, no bairro da Guabiraba, zona norte do Recife, interditado por conta de alagamento (Foto: Reprodução/PRF)

A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência de Pernambuco (SJDH) inicia, nesta semana, uma operação nos municípios em situação de emergência para atender a população atingida pelas chuvas.

De acordo com a pasta, equipes estarão em campo realizando o levantamento das principais demandas da população nas cidades em situação crítica. Segundo o governo, a ação ampliará “o acesso a serviços essenciais e fortalecerá a proteção de direitos”.

A prioridade é o levantamento de demandas urgentes, a identificação de pessoas sem documentação básica e a articulação de uma rede de proteção para grupos vulneráveis. As equipes também atuarão com atenção prioritária a públicos mais vulneráveis, como crianças e adolescentes, pessoas idosas, populações ribeirinhas e étnico-raciais, LGBTQI+, além de pessoas com deficiência, conforme a gestão estadual.

De acordo com a pasta, outro eixo central da ação é a articulação direta com a rede local, incluindo assistência social, saúde, Defesa Civil e Conselhos Tutelares, garantindo uma resposta integrada e mais eficiente às necessidades emergenciais.

A partir do diagnóstico realizado em campo, a SJDH irá organizar e direcionar ações nos municípios prioritários, com a realização do Balcão de Direitos, NEPS em Ação e das ações do programa Juntos pela Cidadania.

Arrecadação

Além das ações nos territórios, a SJDH também está promovendo uma campanha de arrecadação de itens para apoio às famílias atingidas. As doações podem ser realizadas na sede da Secretaria, no Recife Antigo, e na unidade do Procon, localizada no Centro do Recife.

