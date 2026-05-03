Recife entrega obra de contenção de encosta na Bomba do Hemetério após fortes chuvas

Obras de encostas são entregues na Bomba do Hemetério (Foto: Hélia Scheppa/Prefeitura do Recife)

Moradores da Bomba do Hemetério, na Zona Norte do Recife, receberam neste domingo (3) uma obra de contenção de encostas, realizada pela gestão municipal. A entrega foi feita após as fortes chuvas que deixaram seis pessoas mortas na Região Metropolitana do Recife, sendo três na capital devido ao deslizamento de uma barreira em Dois Unidos, na mesma área da cidade.

A intervenção na Bomba do Hemetério foi realizada na Rua Antônio Meira e, segundo a gestão municipal, tem como objetivo reduzir o risco de deslizamentos em um trecho de aproximadamente 90 metros quadrados. A obra beneficia diretamente três famílias que vivem na área.

De acordo com a prefeitura, foram investidos R$ 11,3 mil na contenção, que incluiu reorganização da encosta, construção de muros e instalação de tela com sistema de drenagem. A execução enfrentou dificuldades por causa do acesso ao local, o que exigiu etapas prévias de limpeza e retirada de material.

Segundo a gestão municipal, o Programa Parceria já realizou mais de 5 mil intervenções na cidade nos últimos anos, com outras centenas de obras em andamento. As ações incluem, além da contenção de encostas, melhorias de infraestrutura como drenagem, acessos e recuperação de estruturas habitacionais. A prefeitura informou que o programa conta com investimento previsto de R$ 381,8 milhões para este ano.

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Moradora da área há 50 anos, Cristina Maria de Oliveira, 70 anos, contou que convivia com o medo, principalmente durante os períodos de chuva. “Eu esperei muito por essa obra. Antes, a gente vivia com medo, principalmente à noite. Agora está tudo diferente: me sinto mais segura e consigo dormir tranquila, mesmo quando chove”, afirmou.

Recife é uma das 27 cidades que estão em estado de emergência por conta das chuvas. Três pessoas morreram em um deslizamento de barreira ocorrido na sexta-feira (1º) no bairro Dois Unidos, entre elas uma bebê de 1 ano e seis meses que havia sido resgatada no deslizamento. Ela chegou a ser internada no Hospital daRestauração (HR), mas não resistiu.

