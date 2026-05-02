Grupo de Resposta a Animais em Desastres envia equipe ao Grande Recife devido às chuvas

Animais são resgatados durante chuvas no Grande Recife (Foto: Reprodução/Whatsapp)

Uma equipe do Grupo de Resposta a Animais em Desastres (GRAD) chega neste sábado (2) ao Recife para atuar nas áreas afetadas pelas fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana na sexta-feira (1º). As precipitações provocaram alagamentos, deslizamentos e deixaram seis pessoas mortas em diferentes municípios. Além disso, diversos animais precisaram ser resgatados por moradores e bombeiros.



O GRAD Brasil é uma organização voluntária que atua no resgate e atendimento de animais domésticos e silvestres em situações de emergência, como enchentes e deslizamentos. A equipe opera em diferentes regiões do país, oferecendo suporte tanto aos animais quanto às famílias afetadas, frequentemente em articulação com a Defesa Civil Nacional.



Segundo a presidente do GRAD, Carla Sássi, o envio do grupo foi definido após recentes informações sobre as consequências das chuvas.



“Desta vez, estamos acompanhando tudo junto à Defesa Civil Nacional, da qual somos parceiros diretos. Eles entraram em contato conosco, participamos das reuniões iniciais e vimos a necessidade de ter uma equipe em loco para fazer um diagnóstico inicial e avaliar se será necessário enviar mais integrantes, com embarcações e outros equipamentos”, afirmou.



A equipe deve atuar inicialmente no Recife, em Olinda e em cidades mais atingidas da Zona da Mata Norte, como Goiana.De acordo com a presidente do GRAD, o levantamento inicial vai definir a necessidade de reforço na operação. “A partir desse diagnóstico, será avaliada a necessidade de envio de mais membros ou se conseguimos realizar o trabalho em parceria com instituições e protetores locais, como ONGs que já possuem abrigos. Cada cidade tem uma realidade diferente.”



A atuação inclui resgates em áreas de risco e atendimento a animais que permanecem com suas famílias em abrigos. “Na prática, o grupo atua realizando resgates em áreas de risco, quando necessário, sempre em conjunto com o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil. Também trabalhamos diretamente nos abrigos, atendendo animais das famílias atingidas, as chamadas famílias multiespécies, que se deslocam com seus pets”, detalhou.

“Nos locais, prestamos assistência com protocolo sanitário, vacinação, desparasitação, fornecimento de ração e orientações gerais, garantindo que os animais permaneçam próximos às suas famílias”, acrescentou.



A operação enfrenta dificuldades logísticas, principalmente na obtenção de veículos. “Neste momento, uma das principais dificuldades é a disponibilidade de veículos para deslocamento da equipe. As locadoras não estão conseguindo atender à demanda imediata. Por isso, fazemos um apelo: se alguém puder colaborar com a disponibilização ou aluguel de veículos, especialmente de maior porte, isso será fundamental para o nosso trabalho. Podemos arcar com o combustível e organizar o deslocamento da equipe”, concluiu.

