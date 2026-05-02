Pernambuco decreta emergência neste sábado (2) após chuvas deixarem seis mortos

Municípios atingidos inicam pedidos de apoio ao governo federal. Mais de 500 pessoas foram resgatada durante as chuvas

Governadora de Pernambuco Raquel Lyra (PSD) (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A governadora Raquel Lyra decretou situação de emergência em todo o estado de Pernambuco neste sábado (2), após as fortes chuvas que atingem a região desde a sexta-feira (1º) e que já deixaram seis pessoas mortas. Ainda nesta tarde está prevista uma reunião virtual entre o governo estadual e prefeitos das cidades atingidas, com o objetivo de consolidar informações sobre os impactos das chuvas e acelerar a liberação de recursos.



Diante do agravamento do cenário, o governo estadual realizou mais uma reunião de monitoramento com representantes da Defesa Civil Nacional e secretários. O encontro discutiu o levantamento de prejuízos, a assistência às famílias atingidas e a articulação com as prefeituras, que devem formalizar pedidos de apoio federal para ações emergenciais e reconstrução.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, 525 pessoas foram resgatadas até o momento.