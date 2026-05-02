Onze municípios de Pernambuco decretam situação de emergência por conta das chuvas

Gestores alinham medidas para assitência às famílias e recuperação de áreas afetadas. Há mais de mil pessoas desabrigadas e seis mortas

Bombeiros resgatam pessoas ilhadas após chuvas no Recife (Divulgação/Corpo de Bombeiros de Pernambuco)

Onze municípios pernambucanos já decretaram situação de emergência por conta das chuvas que atingem o estado. Neste sábado (2), o governo de Pernambuco e prefeitos de 20 municípios se reuniram para discutir ações emergenciais e avaliar danos. Até o momento seis pessoas morreram na Região Metropolitana do Recife.



Na reunião, foi definida a publicação de um decreto estadual de emergência com abrangência para os municípios atingidos. Os 11 municípios que também decretaram situação de emergência são: Bom Jardim, Carpina, Chã de Alegria, Glória do Goitá, Goiana, Ilha de Itamaracá, Limoeiro, Olinda, Paudalho, Timbaúba e Vicência.



Os decretos serão publicados em uma edição extraordinária do Diário Oficial dos Municípios. A medida que deve agilizar a adoção de ações emergenciais, assistência às famílias e recuperação de áreas afetadas.



Equipes técnicas do estado e das prefeituras iniciaram o levantamento dos danos para embasar um plano de ação emergencial. A Defesa Civil de Pernambuco destacou que já atua nos municípios em conjunto com as defesas civis locais.



Além disso, o Recife solicitou ao governo federal a reavaliação de um pedido de financiamento de R$ 475 milhões para obras de contenção de encostas por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento.

O pedido foi encaminhado aos ministérios das Cidades e da Casa Civil e prevê a execução de 35 intervenções consideradas prioritárias pela gestão municipal. Segundo a prefeitura, os projetos já estão concluídos e aguardam apenas a liberação dos recursos para o início das obras. No atual ciclo do programa, o Recife inscreveu 38 propostas voltadas à contenção de encostas.

Consequências das chuvas



Ao todo, seis pessoas morreram em decorrência das chuvas em Pernambuco, sendo três em um deslizamento de barreira no bairro de Dois Unidos, duas no Alto da Bondade, em Olinda, e uma em São Lourenço da Mata, após ser arrastada por uma correnteza. O estado contabiliza ainda 1.605 pessoas desabrigadas e 1.089 desalojadas.



A Defesa Civil Nacional acompanha a situação e presta apoio técnico às gestões municipais, orientando os procedimentos para solicitação de recursos federais e reconhecimento de situação de emergência nas áreas atingidas.

