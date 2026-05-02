Apac mantém alerta vermelho no Grande Recife e Mata Norte, mas prevê redução das chuvas

Segundo boletim da Apac, publicado às 10h, a previsão é de estabilização da atmosfera à tarde e noite do sábado (2)

Foto ilustrativa de chuva no Recife (DP)

Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC) informou, na manhã deste sábado (2), que o aviso meteorológico de Estado de Alerta (nível vermelho) segue em vigor na Mata Norte e no Grande Recife, mas com diminuição da intensidade das chuvas durante o dia. Segundo o boletim, publicado às 10h, a previsão é de estabilização da atmosfera à tarde e noite do sábado.

Para o Agreste e Mata Sul, o aviso meteorológico é de Estado de Alerta (nível amarelo). Nessas regiões, se verificam chuvas isoladas e com menor intensidade. Também espera-se estabilização das condições ao longo da tarde e noite de hoje.

Destacam-se os seguintes volumes registrados entre as 22h do dia 01 de maio às 10h de sábado:

Itapissuma: 74 mm

Ilha de Itamaracá: 67 mm

Goiana: 61 mm

Igarassu: 42 mm

Itaquitinga: 37 mm

Condado: 35 mm

Vicência: 30 mm

Paulista: 29 mm

Em relação à situação dos rios, os alertas hidrológicos emitidos para trechos dos rios Tracunhaém, Jaboatão, Tapacurá, Ipojuca, Capibaribe, Duas Unas, Sirigi, Capibaribe Mirim, além do Canal de Goiana, permanecem em vigor, mas com tendência de estabilização na maioria dos pontos monitorados.

Esses alertas afetam a população ribeirinha dos municípios de Goiana, Nazaré da Mata, Itaquitinga, Moreno, Jaboatão dos Guararapes, Vitória de Santo Antão, Primavera, Escada, Ipojuca, Paudalho, São Lourenço da Mata, Camaragibe, Recife, Vicência, Aliança, Timbaúba e Itambé.

“A situação permanece sendo monitorada e exige que a população fique atenta aos alertas e siga as orientações da Defesa Civil”, disse a Apac.

Previsão do Tempo

A previsão do tempo da APAC para sábado (2) é de continuidade de chuvas ao longo do dia na Mata Norte e Região Metropolitana com intensidade moderada, Agreste e Mata Sul com intensidade fraca a moderada, Sertão Pernambucano e Sertão de São Francisco não deve ter chuvas durante o dia. Fernando de Noronha tem possibilidades de pancadas de chuva moderada ao longo do dia.

