Recife pede R$ 475 milhões para contenção de encostas ao governo federal
Município afirma ter projetos prontos e aguarda liberação de recursos federais
Publicado: 02/05/2026 às 15:53
Simone convive com risco de deslizamento de barreira em área que sofre com impasse entre Jaboatão e Recife (Rafael Vieira/DP Foto)
As fortes chuvas que atingem o Grande Recife já deixaram seis mortos, sendo três na capital pernambucana. Devido ao cenário de risco em áreas de morro, a Prefeitura do Recife solicitou ao governo federal a reavaliação de um pedido de financiamento R$ 475 milhões para obras de contenção de encostas por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).
O pedido foi encaminhado aos ministérios das Cidades e da Casa Civil e prevê a execução de 35 intervenções consideradas prioritárias. Segundo a gestão municipal, os projetos já estão concluídos e dependem apenas da liberação de recursos para início das obras.
No atual ciclo do Novo PAC, o Recife inscreveu 38 propostas voltadas à contenção de encostas. Dessas, três foram aprovadas, somando cerca de R$ 29,6 milhões. As intervenções contempladas devem atender áreas classificadas como de risco alto (R3) e muito alto (R4).
A prefeitura informa que mantém um banco com 70 projetos estruturados para esse tipo de obra, sendo 38 em áreas de risco alto e 32 em risco muito alto. O investimento total estimado para esse conjunto é de aproximadamente R$ 550 milhões.
As obras previstas incluem construção de muros de arrimo, sistemas de drenagem, revestimento de taludes e implantação de escadarias. De acordo com o município, essas intervenções têm como objetivo reduzir o risco de deslizamentos e melhorar as condições de infraestrutura em comunidades situadas em áreas vulneráveis.
No ofício enviado ao governo federal, a gestão municipal destaca que os projetos já passaram por etapas técnicas e estão aptos para execução imediata, condicionados à viabilização financeira.
Além disso, a gestão vai publicar, na próxima edição do Diário Oficial do município, um decreto de situação de emergência com o objetivo de viabilizar a captação de recursos ordinários destinados à execução de projetos executivos já existentes.
Chuvas causam mortes na capital
Um deslizamento de terra destruiu uma casa na Rua João Cavalcanti Petribu, no bairro de Dois Unidos, Zona Norte do Recife, na manhã da sexta-feira (1º), e deixou duas pessoas mortas no local, sendo mãe e filho de 7 anos.
Outros moradores foram socorridos após o desabamento. Entre eles, estava uma bebê de 1 ano e seis meses, que foi resgatada com vida e levada em estado grave para o Hospital da Restauração. O pai das crianças também foi encaminhado à unidade, com quadro estável.
Na manhã deste sábado (2), o hospital confirmou a morte da bebê que não resistiu aos ferimentos.