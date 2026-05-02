Recife pede R$ 475 milhões para contenção de encostas ao governo federal

Simone convive com risco de deslizamento de barreira em área que sofre com impasse entre Jaboatão e Recife (Rafael Vieira/DP Foto)

As fortes chuvas que atingem o Grande Recife já deixaram seis mortos, sendo três na capital pernambucana. Devido ao cenário de risco em áreas de morro, a Prefeitura do Recife solicitou ao governo federal a reavaliação de um pedido de financiamento R$ 475 milhões para obras de contenção de encostas por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).



O pedido foi encaminhado aos ministérios das Cidades e da Casa Civil e prevê a execução de 35 intervenções consideradas prioritárias. Segundo a gestão municipal, os projetos já estão concluídos e dependem apenas da liberação de recursos para início das obras.



No atual ciclo do Novo PAC, o Recife inscreveu 38 propostas voltadas à contenção de encostas. Dessas, três foram aprovadas, somando cerca de R$ 29,6 milhões. As intervenções contempladas devem atender áreas classificadas como de risco alto (R3) e muito alto (R4).



A prefeitura informa que mantém um banco com 70 projetos estruturados para esse tipo de obra, sendo 38 em áreas de risco alto e 32 em risco muito alto. O investimento total estimado para esse conjunto é de aproximadamente R$ 550 milhões.



As obras previstas incluem construção de muros de arrimo, sistemas de drenagem, revestimento de taludes e implantação de escadarias. De acordo com o município, essas intervenções têm como objetivo reduzir o risco de deslizamentos e melhorar as condições de infraestrutura em comunidades situadas em áreas vulneráveis.



No ofício enviado ao governo federal, a gestão municipal destaca que os projetos já passaram por etapas técnicas e estão aptos para execução imediata, condicionados à viabilização financeira.



Além disso, a gestão vai publicar, na próxima edição do Diário Oficial do município, um decreto de situação de emergência com o objetivo de viabilizar a captação de recursos ordinários destinados à execução de projetos executivos já existentes.



Chuvas causam mortes na capital



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Um deslizamento de terra destruiu uma casa na Rua João Cavalcanti Petribu, no bairro de Dois Unidos, Zona Norte do Recife, na manhã da sexta-feira (1º), e deixou duas pessoas mortas no local, sendo mãe e filho de 7 anos.

Outros moradores foram socorridos após o desabamento. Entre eles, estava uma bebê de 1 ano e seis meses, que foi resgatada com vida e levada em estado grave para o Hospital da Restauração. O pai das crianças também foi encaminhado à unidade, com quadro estável.

Na manhã deste sábado (2), o hospital confirmou a morte da bebê que não resistiu aos ferimentos.

