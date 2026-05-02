Morre bebê de 1 ano resgatada de deslizamento no Recife

Menina de um ano e seis meses não resistiu aos ferimentos após ser retirada dos escombros

Resgate de vítimas em Dois Unidos, no Recife. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

O Hospital da Restauração (HR) confirmou, na manhã deste sábado (2), a morte da bebê um ano e seis meses que havia sido resgatada em estado grave, após um deslizamento de terra destruir a casa da família na Rua João Cavalcanti Petribu, em Dois Unidos, Zona Norte do Recife, nesta sexta.

A tragédia aconteceu ontem pela manhã. A mãe e o irmão de sete anos da criança morreram na hora. O pai também foi socorrido com quadro estável.

Com a morte da bebê sobe para cinco mortes ligadas às chuvas no Grande Recife, três no Recife e duas em Olinda.

Previsão do tempo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atualizou, neste sábado (2), a previsão de chuva para Pernambuco, mantendo parte do estado em Perigo (bandeira laranja). Estão incluídos no alerta 43 municípios da Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata e Agreste de Pernambuco.

