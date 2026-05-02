Pernambuco tem mais de 1,6 mil desabrigados e mais de mil desalojados após chuvas

Ao todo, 29 abrigos foram ativados para acolhimento da população afetada

Famílias deixam casas diante das chuvas em Goiana (Foto: Prefeitura de Goiana)

Subiu para 1.605 o número de pessoas desabrigadas após as chuvas que atingem Pernambuco desde sexta-feira (1), afirmou a Defesa Civil do estado, na tarde deste sábado (2). Além disso, 1.089 pessoas estão desalojadas.

Segundo a Defesa Civil, os municípios mais afetados incluem:

Goiana: 510 desabrigados e 994 desalojados;

Recife: 671 desabrigados;

Olinda: 170 desabrigados;

e Jaboatão dos Guararapes: 127 desabrigados.

Também há registros em Timbaúba com 42 desabrigados e 52 desalojado, Igarassu com 27 desabrigados e 21 desalojados, Paulista 32 desabrigados e 11 desalojados, Camaragibe 5 desabrigados e 11 desalojados, Limoeiro 9 desabrigados e Glória do Goitá 12 desabrigados.

Ao todo, 29 abrigos foram ativados para acolhimento da população afetada.

Mortes

O Hospital da Restauração (HR) confirmou, na manhã deste sábado (2), a morte da bebê um ano e seis meses que havia sido resgatada em estado grave, após um deslizamento de terra destruir a casa da família na Rua João Cavalcanti Petribu, em Dois Unidos, Zona Norte do Recife, nesta sexta.

A tragédia aconteceu ontem pela manhã. A mãe e o irmão de sete anos da criança morreram na hora. O pai também foi socorrido com quadro estável.

Em Olinda, os dois mortos por soterramento no Alto da Bondade foram identificados como Bruna Karine da Silva e seu filho, de 6 meses. A casa em que mãe e bebê estavam foi atingida por um deslizamento de terra durante a manhã.

Assim, são cinco as mortes confirmadas em decorrência das chuvas que atingem Pernambuco.

Ajuda humanitária

Em Goiana, foram entregues pelo Governo de Pernambuco 150 colchões, 300 lençóis, 38 kits de limpeza e 38 kits de higiene. Já no município de Paulista, houve a retirada de 32 colchões, 64 lençóis, além de 8 kits de higiene e 8 kits de limpeza. Em Olinda, foram disponibilizados 400 colchões, 400 lençóis, 200 kits de limpeza e 100 kits de higiene. Para o município de Timbaúba, foram destinados 77 colchões, 154 lençóis, 95 kits de limpeza e 95 kits de higiene.

