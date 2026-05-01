Raquel Lyra sobrevoa áreas atingidas pela chuva em Pernambuco e lamenta mortes: "Profunda tristeza"

Segundo dados do governo de Pernambuco, quatro pessoas morreram e mais de 1,4 mil ficaram sem casa por causa das fortes chuvas

Governadora Raquel Lyra comanda reunião no CIODS (Divulgação/Governo de Pernambuco)

A governadora Raquel Lyra (PSD) realizou sobrevoou, no final da tarde desta sexta-feira (1º), em áreas atingidas pelas fortes chuvas que deixaram quatro mortos no Grande Recife. Mais de 1,4 mil pessoas também ficaram sem casa.

Uma das ocorrências foi registrada no Alto da Bondade, em Olinda, onde Bruna Karine da Silva, de 20 anos, e o filho dela, de apenas 6 meses, morreram soterrados após deslizamento de barreira.

O outro caso com vítima fatal aconteceu em Dois Unidos, na Zona Norte do Recife. Mãe e filho, de 6 anos, morreram no local.

“Recebo com profunda tristeza a confirmação de quatro mortes causadas pelas fortes chuvas na Região Metropolitana”, declarou a governadora. Como mãe, mulher, cidadã e governadora, minha solidariedade às famílias".



Segundo Raquel Lyra, as equipes do governo estão atuando de forma integrada a prefeituras. "Nosso time segue mobilizado, trabalhando sem parar para salvar vidas e prestar assistência à população”, disse.



Reunião



Após o sobrevoo, Raquel comandou uma reunião com as secretarias e equipes do governo, no Centro Integrado de Operações de Defesa Social (CIODS), para tratar das chuvas no Grande Recife, Zona da Mata e Agreste.

No encontro, participaram Bombeiros, Defesa Civil, Assistência Social e integrantes de outras pastas. O objetivo foi traçar um panorama das próximas ações e atualizar os balanços sobre a população.

Até o momento, 340 vítimas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros, com a utilização de 26 embarcações aquáticas. Entre as ocorrências atendidas, vieram a óbito duas mulheres e duas crianças no Recife.

“Durante o dia de hoje, o Corpo de Bombeiros, foi acionado para diversas ocorrências, tanto na Região Metropolitana, como na Zona da Mata. Tivemos o resgate de 342 pessoas, e seguimos com o nosso efetivo de prontidão, também com o emprego de botes de salvamento”, afirmou o coronel Eduardo Araripe, comandante-geral da corporação.

“Reforçamos a orientação para que a população atingida busque ajuda através do número 193. Estamos trabalhando para atender da melhor forma possível a nossa sociedade", disse.

A Defesa Civil de Pernambuco registrou um total de 422 pessoas desabrigadas e 1.068 pessoas desalojadas. O órgão também já entregou materiais de ajuda humanitária, como 150 colchões, 300 lençóis e 38 kits de limpeza, ao município de Goiana.