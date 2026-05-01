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Mortos após deslizamento em Olinda são mãe e bebê de 6 meses

A mulher, identificada como Bruna Karine da Silva e seu filho, de 6 meses, foram encontrados soterrados

Diario de Pernambuco

Publicado: 01/05/2026 às 20:48

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Deslizamento de terra em Olinda causou duas mortes/Marcio Silva/Esp DP

Deslizamento de terra em Olinda causou duas mortes (Marcio Silva/Esp DP)

Os dois mortos por soterramento no Alto da Bondade, em Olinda, no Grande Recife, nesta sexta-feira (1º), foram identificados como Bruna Karine da Silva e seu filho, de 6 meses. A casa em que mãe e bebê estavam foi atingida por um deslizamento de terra durante a manhã.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os corpos foram resgatados e estão sob cuidados do Instituto de Criminalística (IC). Cinco pessoas foram socorridas com vida.

Mortos no Recife também são mãe e filho

Outras duas mortes após deslizamento foram registradas em Dois Unidos, na Zona Norte do Recife. As vítimas são uma mulher e o filho, de 7 anos.

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Descoberta informou que 11 pessoas vítimas desse deslizamento deram entrada no local.

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Além dos dois óbitos, sete pacientes foram transferidos para hospitais de referência. Até o final da tarde, um permanecia em atendimento na UPA e outro havia recebido alta.

A Defesa Civil de Pernambuco confirmou 422 pessoas desabrigadas e 1068 desalojadas em todo o estado. 

 

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