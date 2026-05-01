Mortos após deslizamento em Olinda são mãe e bebê de 6 meses

A mulher, identificada como Bruna Karine da Silva e seu filho, de 6 meses, foram encontrados soterrados

Deslizamento de terra em Olinda causou duas mortes (Marcio Silva/Esp DP)

Os dois mortos por soterramento no Alto da Bondade, em Olinda, no Grande Recife, nesta sexta-feira (1º), foram identificados como Bruna Karine da Silva e seu filho, de 6 meses. A casa em que mãe e bebê estavam foi atingida por um deslizamento de terra durante a manhã.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os corpos foram resgatados e estão sob cuidados do Instituto de Criminalística (IC). Cinco pessoas foram socorridas com vida.



Mortos no Recife também são mãe e filho

Outras duas mortes após deslizamento foram registradas em Dois Unidos, na Zona Norte do Recife. As vítimas são uma mulher e o filho, de 7 anos.

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Descoberta informou que 11 pessoas vítimas desse deslizamento deram entrada no local.

Além dos dois óbitos, sete pacientes foram transferidos para hospitais de referência. Até o final da tarde, um permanecia em atendimento na UPA e outro havia recebido alta.

A Defesa Civil de Pernambuco confirmou 422 pessoas desabrigadas e 1068 desalojadas em todo o estado.