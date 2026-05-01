Chuvas em Pernambuco deixam 4 mortos, 5 feridos, 422 desabrigados e 1.068 desalojados

Mortes de duas mães e seus filhos aconteceram em deslizamentos no Recife e em Olinda

Os municípios mais afetados foram Goiana, Olinda e Timbaúba (Foto: Marcio Silva/Esp DP)

Ao menos quatro pessoas tiveram as mortes confirmadas em dias de fortes chuvas em Pernambuco, nesta sexta-feira (1º). Foram duas mortes no Recife e duas em Olinda, na Região Metropolitana (RMR), após deslizamento de barreira. A previsão é que as chuvas continuem ao longo do sábado (2).

A Defesa Civil de Pernambuco confirma 422 pessoas desabrigadas e 1068 desalojadas. O órgão também confirma cinco feridos.

Na capital, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou duas mortes em um deslizamento em Dois Unidos, Zona Norte do Recife. As vítimas fatais são mãe e filho.

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Descoberta informou que 11 pessoas vítimas desse deslizamento deram entrada no local.

Além dos dois óbitos, sete pacientes foram transferidos para hospitais de referência. Até o final da tarde, um permanecia em atendimento na UPA e outro havia recebido alta.

As outras duas mortes foram no Alto da Bondade, em Olinda. Uma mulher de 20 anos e o filho de seis meses morreram após serem soterrados. Cinco pessoas foram socorridas com vida.

Outras ocorrências

Em Jaboatão dos Guararapes, também na RMR, as chuvas deixaram famílias desalojadas, segundo a prefeitura. No bairro de Santo Aleixo, em Jaboatão, uma barreira deslizou e atingiu a parte de trás de uma casa. A cidade contabiliza cerca de 180 milímetros de água em algumas localidades.

Em Abreu e Lima, no Grande Recife, as chuvas também ultrapassaram os 200 milímetros em 12 horas. A Defesa Civil computou 11 ocorrências, sendo quatro deslizamentos de terra, três solicitações para colocação de lona plástica, uma queda de árvore e três pontos de alagamento. Segundo a prefeitura, foram interditados oito imóveis, sem registro de feridos.

Camaragibe, na RMR, teve duas ocorrências de queda de muro, sem vítimas ou danos materiais. No Loteamento São Pedro, a queda de muro foi acompanhada de deslizamento de barreira. No Alto Santo Antônio, houve interdição de três casas, com as famílias deslocadas para uma escola municipal. A Defesa Civil da cidade registrou quase 200 milímetros de chuva nas últimas 24 horas.

Com acumulado de chuvas de 197,42 milímetros em 24 horas, a Prefeitura de Paulista, na RMR, contabilizou 17 ocorrências, sendo sete de deslizamento de barreiras. Foram 18 famílias afetadas. Não há registro de feridos.

Goiana, na Zona da Mata Norte, foi o município mais atingido pelas chuvas nesta sexta-feira (1º), segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac). Os desabrigados foram alojados em duas escolas municipais.

Os municípios mais afetados, segundo a Defesa Civil são:

- Goiana: 146 pessoas desabrigadas (47 famílias) e 994 pessoas desalojadas (371 famílias).

- Olinda: 170 pessoas desabrigadas, 5 pessoas feridas e 2 óbitos.

- Timbaúba: 34 pessoas desabrigadas (8 famílias) e 52 pessoas desalojadas (17 famílias).

- Igarassu: 27 pessoas desabrigadas (9 famílias) e 7 famílias desalojadas.

- Paulista: 32 pessoas desabrigadas e 11 pessoas desalojadas.

- Camaragibe: 4 pessoas desabrigadas (1 família) e 11 pessoas desalojadas (6 famílias).

- Limoeiro: 9 pessoas desabrigadas (3 famílias).

- Recife: 2 óbitos.