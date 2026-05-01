Recife e Olinda: prefeitos lamentam mortes e intensificam alerta nas duas cidades

Gestores prestaram condolências às vítimas pelas redes sociais (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Em meio às graves consequências das chuvas que atingem a Região Metropolitana do Recife nesta sexta-feira (1º), os prefeitos de Olinda, Mirella Almeida, e Recife, Victor Marques, lamentaram as mortes após deslizamentos de barreiras registrados em áreas de risco.

Os casos ocorreram no Alto da Bondade, em Olinda, e no bairro de Dois Unidos, na Zona Norte do Recife, e vitimaram uma mãe e seu filho, que não resistiram aos ferimentos. Em nota, a prefeita de Olinda, Mirella Almeida, lamentou o ocorrido e prestou solidariedade às famílias atingidas.

“Recebo com profunda tristeza a notícia de que uma mãe e seu filho perderam a vida após um deslizamento em Passarinho. Me solidarizo com os familiares e me uno à dor de todos neste momento tão difícil”, afirmou. A gestora reforçou que o município segue em estado de alerta e pediu que moradores de áreas de risco deixem suas casas e procurem locais seguros, como abrigos disponibilizados pela prefeitura ou residências de parentes e amigos.

No Recife, o prefeito em exercício Victor Marques também se manifestou após a confirmação das mortes. “Acabo de ter a confirmação de que uma mãe e seu filho não resistiram aos ferimentos depois de um deslizamento em Dois Unidos. Me solidarizo com os familiares”, declarou. Ele destacou ainda que a capital permanece em alerta máximo, com mais de 3.500 agentes mobilizados em diversas frentes de atuação.

Além das vítimas fatais, a Defesa Civil de Pernambuco confirmou que as chuvas deixaram 422 pessoas desabrigadas e 1068 desalojadas, além de cinco feridos.