Seis cidades de Pernambuco superam 180 mm de chuva em 24 horas, diz Apac

Orientação é que a população, especialmente em áreas de risco, permaneça atenta e busque locais seguros em caso de necessidade (Foto: Marcio Silva/Esp DP)

Pelo menos seis cidades de Pernambuco registraram acumulados de chuva acima de 180 milímetros nas últimas 24 horas, segundo novo balanço divulgado pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), no final da tarde desta sexta-feira (1º).

Os maiores volumes foram registrados em Abreu e Lima (199 mm), Goiana (196 mm), Paulista (189 mm), Camaragibe (187 mm), Olinda (184 mm) e Igarassu (183 mm). Além dessas, outros municipios apresentaram volumes próximos, é o caso de Moreno (179 mm) e Recife (165 mm).

O levantamento ainda mantém o aviso meteorológico de nível vermelho para a Região Metropolitana do Recife e a Mata Norte, com previsão de continuidade das chuvas de intensidade moderada a forte entre a noite desta sexta-feira (1º) e o sábado (2).

Segundo a APAC, o sistema responsável pelas precipitações é a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que segue atuando sobre o estado.

Rios entram em nível de alerta

Além dos altos volumes de chuva, a APAC emitiu alertas hidrológicos para diversos rios, entre eles Tracunhaém, Jaboatão, Tapacurá, Ipojuca, Capibaribe, Duas Unas, Sirigi e Capibaribe Mirim, além do Canal de Goiana. A situação coloca em atenção moradores de áreas ribeirinhas em cidades como Nazaré da Mata, Itaquitinga, Jaboatão dos Guararapes, Vitória de Santo Antão, Escada, Ipojuca, Paudalho, São Lourenço da Mata, Vicência, Aliança, Timbaúba e Itambé.

A orientação é que a população, especialmente em áreas de risco, permaneça atenta e busque locais seguros em caso de necessidade.

