Após denunciar atraso de obra em barreira, moradora deixa casa diante de risco de deslizamento no Grande Recife

Graziela Pereira de Santana deixou a residência de forma preventiva e buscou abrigo com familiares

Barreira deslizou em Três Carneiros Alto, entre Recife e Jaboatão (Cortesia)

No mesmo dia da publicação de reportagem do Diario do Pernambuco que expôs o atraso de obras públicas causado pelo impasse territorial em Três Carneiros Alto, entre Recife e Jaboatão dos Guararapes, a trabalhadora doméstica Graziela Pereira de Santana precisou deixar temporariamente a casa onde vive, localizada em frente a uma barreira, na Rua Delmira Luna, durante as fortes chuvas desta sexta-feira (1º).

Na matéria, Graziela já relatava a insegurança de morar em uma área de risco sem assistência efetiva do poder público. “Já prometeram algumas vezes fazer a geomanta, mas nunca sai”, afirmou à reportagem, ao destacar a ausência de obras de contenção no local.

Diante do risco de deslizamento, Graziela deixou a residência de forma preventiva e buscou abrigo com familiares. "Tá caindo a barreira de novo. Tem pedaços de bambu caindo em cima da minha casa", lamenta.

A saída temporária de Graziela ocorre em meio a um cenário já descrito por lideranças comunitárias como de abandono institucional. Localizada na divisa entre dois municípios, a comunidade enfrenta dificuldades para cobrar ações básicas, como obras de contenção de encostas e drenagem.

A indefinição sobre a responsabilidade administrativa tem feito com que demandas urgentes, como a instalação de geomantas e estabilização de barreiras, sejam sucessivamente adiadas. "Quando isso passar, vou acabar tendo que voltar para a mesma casa, porque não outro lugar para morar", conclui Graziela.

