Quatro pessoas estão desaparecidas após deslizamentos em Olinda, no Grande Recife

Casos foram registrados em Passarinho e Águas Compridas durante fortes chuvas que atingem o estado

Barreira desliza em Águas Compridas, em Olinda (Foto: Reprodução/Instagram)

Dois idosos estão desaparecidos após um deslizamento de barreira no bairro de Passarinho, em Olinda, na manhã desta sexta-feira (1º), enquanto um adolescente foi resgatado após ficar com as pernas presas sob escombros em Águas Compridas. Os casos ocorrem em meio às fortes chuvas que atingem a Região Metropolitana do Recife.

No bairro de Passarinho, uma criança também foi retirada com vida pelo Corpo de Bombeiros, mas os dois idosos permanecem soterrados. Já em Águas Compridas, o adolescente foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde após o resgate. Equipes da Defesa Civil de Olinda também foram acionadas.

Além dessas ocorrências, um deslizamento de maior gravidade foi registrado no Alto da Bondade, onde uma barreira cedeu e provocou o desabamento de uma casa. Há informações extraoficiais de que uma mãe e um bebê estão desaparecidos e são procurados pelas equipes de resgate no local.

Chuvas

Nas últimas 12 horas, mais de 100 milímetros de chuva foram registrados em 21 municípios de Pernambuco, incluindo cidades da Região Metropolitana do Recife, da Zona da Mata Norte e do Agreste.

De acordo com o monitoramento em tempo real da Agência Pernambucana de Águas e Clima, entre a madrugada desta sexta-feira (1º) e as 13h, os acumulados ultrapassaram os 170 milímetros em municípios como Paulista e Olinda.

