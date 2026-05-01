Sete escolas se tornam abrigos para moradores de São Lourenço da Mata após chuvas intensas

Município acumula 87,57 mm em 24 horas e mobiliza rede de apoio para desalojados nesta sexta-feira (1º)

Sete escolas viram abrigos em São Lourenço da Mata após chuvas intensas (foto:Google Street View)

A prefeitura de São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife, designou sete escolas municipais para funcionarem como abrigos temporários para moradores atingidos pelas fortes chuvas, registradas nesta sexta-feira (1º). A medida busca atender famílias desalojadas e pessoas que vivem em áreas de risco.

De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o município acumulou 87,57 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, aumentando o risco de alagamentos e deslizamentos.

Estão funcionando como pontos de apoio as escolas Ariano Suassuna, no Caiara; Josué Pereira, em Barro Vermelho; Vovó Isaura, em Beira Rio; Carmela Orrico, na comunidade Ettore Labanca; Senador José Esmírio de Moraes, em Tiúma; Luiz Corrêa, no loteamento São João e São Paulo; e Clodoaldo Gomes, no bairro do Penedo.

A Defesa Civil orienta que moradores em situação de risco procurem imediatamente um dos abrigos. Em caso de emergência, o atendimento pode ser acionado pelos telefones 81 98338-5407 e 81 8200-28313.



