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MEDIDA EMERGENCIAL

Olinda disponibiliza três abrigos para moradores afetados pelas chuvas

Espaços foram equipados para receber famílias que precisaram deixar suas casas diante das fortes chuvas

Diario de Pernambuco

Publicado: 01/05/2026 às 17:31

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Barreira desliza em Águas Compridas, em Olinda/Foto: Reprodução/Instagram

Barreira desliza em Águas Compridas, em Olinda (Foto: Reprodução/Instagram)

A Prefeitura de Olinda divulgou os locais de abrigos temporários destinados a moradores afetados pelas fortes chuvas que atingem a Região Metropolitana do Recife e a Zona da Mata nesta sexta-feira (1º). A medida busca oferecer ajuda emergencial para famílias desalojadas ou que vivem em áreas de risco.

De acordo com a gestão municipal, três pontos de apoio já estão disponíveis para receber a população:

  • EREF Monsenhor Arruda Câmara, localizada na Avenida Nacional, nº 345, no bairro de Peixinhos;
  • Escola Argentina Castello Branco, situada na Avenida Dr. Joaquim Nabuco, s/n, em Jatobá;
  • Vila Olímpica de Rio Doce, na Avenida Brasil, s/n.

Os espaços foram preparados para garantir abrigo provisório, especialmente diante do risco de novos deslizamentos e alagamentos registrados nos últimos dias.

A orientação da prefeitura é que moradores de áreas vulneráveis procurem imediatamente um dos pontos de apoio em caso de necessidade. Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil, que disponibiliza atendimento pelo número 0800 081 0060 e também via WhatsApp pelo telefone (81) 99266-5307.

"Nas últimas 24 horas choveu quase 200 mm em Olinda, e é muita água. E a gente viu a necessidade de abrir mais abrigos para caso vocês precisem e possam estar em um local seguro. O que a gente pede neste momento é que você resguarde a sua vida, a vida da sua família, procure um lugar seguro para ficar. A prefeitura está à disposição e a gente está colocando toda a nossa equipe à disposição nas ruas para minimizar todos os danos causados", afirmou a prefeita Mirella Almeida.

As chuvas intensas têm provocado transtornos em diversos municípios pernambucanos, com registros de deslizamentos de barreiras, alagamentos e retirada preventiva de moradores. Uma jovem e um bebê seguem desaparecidos após o deslizamento de uma barreira no bairro do Passarinho. Ao todo, cinco casas já foram destruídas no local. Um casal de idosos foi resgatado em Águas Compridas.

Conforme o monitoramento em tempo real da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), da primeira hora desta sexta-feira (1º) até as 13h, chegou a chover mais de 170 mm em Paulista e Olinda.

 

Abrigos , Chuva , Olinda
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