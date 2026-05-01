Pernambuco tem 4 rios inundados e outros 4 com cota de Alerta de transbordamento

É o que indica os avisos hidrológicos da Apac; Capibaribe, Tapacurá, Jaboatão e Sirigi atingiram cota de Inundação

Seis rios do estado estão em alerta devido às fortes chuvas (REPRODUÇÃO/REDE SOCIAL)

O balanço hidrológico da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) aponta oito rios em níveis de perigo, sendo quatro com cota de Inundação.

Um deles, o Rio Capibaribe, em São Lourenço da Mata, atingiu cota de Inundação.



O extravasamento do rio está afetando o próprio município de São Lourenço, além de Recife e Camaragibe.



Os outros são o Tapacurá, em Vitória de Santo Antão, Zona da Mata Sul, o Jaboatão, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana, e o Sirigi, atingindo Vicência e Aliança, na Mata Norte.



Também atingiram cota de Alerta, que significa o estágio anterior ao de Inundação, os rios:



Capibaribe, em Paudalho, Zona da Mata Norte;



Tracunhaem, colocando em risco os municípios de Nazaré da Mata, Itaquitinga e Goiana, na Zona da Mata Norte;



Duas Unas, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana e



Ipojuca, em Ipojuca e podendo afetar Primavera e Escada, na Zona da Mata Sul.



