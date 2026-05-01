Prefeito orienta moradores de áreas de risco a buscarem abrigo e locais seguros no Recife

Fortes chuvas que atingem o Recife nesta sexta-feira (1º) deixam cidade em alerta maximo, com oito abrigos abertos e mais de 160 mm registrados em 12 horas

Victor Marques pediu que moradores fiquem atentos às orientações da Defesa Civil (Foto: Hélia Scheppa/PCR)

“Nesse momento, a prioridade é a segurança das pessoas”. O prefeito do Recife, Victor Marques, fez um apelo à população recifense, nesta nesta sexta-feira (1º), em meio às graves consequências das chuvas que atingem o estado.

Durante visita a um dos abrigos, o gestor reforçou a orientação para que moradores de áreas de risco deixem suas casas e busquem locais seguros. “É muito importante que quem estiver em área de risco acompanhe os alertas da Defesa Civil e dos canais oficiais da Prefeitura do Recife”, solicitou o prefeito.

Nas últimas 12 horas, o Recife registrou 163,87 milímetros de chuva, de acordo com dados da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), em meio a um cenário de precipitações intensas que atingem toda a Região Metropolitana.

O órgão, inclusive, emitiu alerta máximo para a região, com risco de transtornos como alagamentos e deslizamentos.

Com a elevação do estágio da cidade para alerta, a Prefeitura disponibilizou oito abrigos emergenciais para acolher a população.

Ao todo, são cerca de 400 vagas, com estrutura que inclui alimentação, kits de higiene, espaço para descanso e atendimento de equipes de saúde e assistência social.

Além disso, a orientação das autoridades é que a população evite deslocamentos desnecessários, já que as chuvas têm provocado pontos de alagamento em diversas áreas da cidade.

