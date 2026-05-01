Alagamento interdita trecho da BR-101 em Guabiraba, na Zona Norte do Recife

Outra ocorrência foi registrada na BR-232, em Gravatá

KM 60, da BR 101, no bairro da Guabiraba, zona norte do Recife, interditado por conta de alagamento (Foto: Reprodução/PRF)

Imagens gravadas por populares mostram o km 60 da BR-101, no bairro da Guabiraba, na Zona Norte do Recife, completamente alagado por conta das fortes chuvas desta sexta-feira (1º), com o trecho interditado nos dois sentidos da rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, por conta do alagamento a via teve de ser interditada em ambos os sentidos nas proximidades do Centro de Treinamento do Clube Náutico Capibaribe e do Atacarejo. Nenhum veículo está conseguindo passar pelo local.

Além da interdição na BR-101, a PRF também registrou um deslizamento de pedras no km 67 da BR-232, em Gravatá, no sentido interior.

Apesar do susto, o material caiu no acostamento e não atingiu a pista, não havendo interdição até o momento.

A orientação é que motoristas evitem as áreas afetadas e redobrem a atenção ao trafegar pelas rodovias, devido ao risco de novos alagamentos e deslizamentos provocados pelo solo encharcado.

