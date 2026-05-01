Carro cai em canal no bairro Ipsep durante fortes chuvas no Recife

Carro cai no canal durante chuvas no Recife (Foto: Reprodução/Whatsapp)

Um carro caiu no canal da Mauricéia, no bairro do Ipsep, na Zona Sul do Recife, durante as fortes chuvas que atingem a cidade nesta sexta-feira (1º). O acidente mobilizou moradores da área, que ajudaram no resgate das vítimas.

De acordo com relatos de uma testemunha, o veículo trafegava pela Rua Rio Oceânico, por trás de um supermercado da região, quando o motorista perdeu o controle após o carro derrapar na via alagada e acabou caindo no canal, ligado ao Rio Tejipió.

Vizinhos se uniram rapidamente para retirar as vítimas. Um casal que estava no carro foi resgatado, junto com aniamis de estimação que também estavam no veículo. Apesar da dificuldade da operação improvisada, todos foram retirados com vida.

“O pessoal todo ajudou, os vizinhos. Foi difícil, mas conseguiram salvar todo mundo”, contou uma moradora que presenciou o acidente.

Após o resgate, as vítimas foram levadas para um imóvel próximo, onde receberam apoio de moradores. Segundo a testemunha, o grupo estava com bagagens, o que levanta a suspeita de que eles estariam em viagem no momento do acidente.

O carro permaneceu no canal e precisou ser amarrado a um poste com cordas para evitar que fosse levado pela correnteza.

Ainda segundo a moradora, cerca de 15 pessoas participaram da ação de resgate. “Aqui, graças a Deus, a nossa comunidade é muito unida. Se o vizinho precisa de alguma coisa, todo mundo ajuda”, afirmou.

As fortes chuvas que atingem o Recife nesta sexta-feira têm provocado diversos transtornos, como alagamentos e risco de deslizamentos em diferentes pontos da cidade.