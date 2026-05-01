Recife entra em Estágio de Alerta Máximo devido às fortes chuvas nesta sexta (1º)

Chuva no Recife (Ricardo Novelino/DP)

A Prefeitura do Recife elevou, às 13h desta sexta-feira (1º), o nível de criticidade da capital para Alerta Máximo devido às chuvas. A previsão é de que as chuvas continuem nas próximas horas.

Por conta disso, a prefeitura abriu oito abrigos para atender a população que vive em áreas de risco. Ao todo, são oferecidas cerca de 400 vagas.

A recomendação para deslocamentos é que as orientações da CTTU sejam seguidas e que haja atenção às condições das vias.

A gestão municipal também reforça a necessidade de manter os cuidados e ficar em local seguro.

Contatos de emergência como o número da Defesa Civil (0800.081.3400), CTTU: 0800 081 1078, SAMU: 192, Emlurb: 156 e Bombeiros: 193 estão alertas para possíveis ocorrências relacionadas à chuva.

Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), nas últimas 24 horas, choveu uma média de 96,5 mm no Recife - o equivalente a um terço da média histórica de maio, que é de 294mm.

