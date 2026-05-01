Chuvas causam mais dois deslizamentos de barreiras em Olinda

Ocorrências foram registradas nos bairros Passarinho e àguas Compridas. Alto da Bondade já teve casa destruída após barreira ceder

Barreira desliza em Águas Compridas, em Olinda (Foto: Reprodução/Instagram)

Dois novos deslizamentos de barreiras foram registrados na manhã desta sexta-feira (1º) em Olinda, nos bairros de Passarinho e Águas Compridas, em meio às fortes chuvas que atingem a Região Metropolitana do Recife. As ocorrências foram registradas na Rua Manoel Leite e na Ladeira do Giz, respectivamente, e não há registro de vítimas, segundo a prefeitura.



Equipes da Defesa Civil do município foram acionadas e seguem atuando nos locais afetados, realizando vistorias e monitoramento das áreas de risco.



Além desses casos, um deslizamento de maior gravidade foi registrado no Alto da Bondade, também em Olinda, onde uma barreira cedeu e provocou a queda de uma residência. Até o momento, não há confirmação oficial sobre feridos ou desaparecidos.



Os casoa aconteceram durante o alto volume de chuvas que atinge a região e a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu aviso meteorológico de nível vermelho, o mais grave na escala, colocando em estado de alerta a Região Metropolitana do Recife e a Zona da Mata Norte.



De acordo com o painel de monitoramento da APAC, os maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas foram registrados em Goiana (205 mm, em Ponta de Pedras), Abreu e Lima (191 mm), Paulista (188 mm), Olinda (177 mm) e Igarassu (174 mm).



As chuvas intensas têm provocado transtornos em diversas cidades, com registros de alagamentos e novos pontos de risco.