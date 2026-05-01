Deslizamentos de barreira e pedra, queda de árvore e alagamentos: chuva intensa também leva caos para as BRs

Segundo a PRF, foram registradas, nesta sexta-feira (1º), várias ocorrências de deslizamentos de barreira, de pedra, e desabamento de árvores, além de inúmeros pontos de alagamento ao longo das BRs 101, 408 e 232

Desabamento de árvore na BR-408, em São Lourenço da Mata (DIVULGAÇÃO/PRF)

As chuvas intensas também têm causado estragos ao longo das estradas federais que cortam o estado de Pernambuco



Pouco depois do meio dia desta sexta-feira (1º) ocorreu um deslizamento de barreira no km 95 da BR 408, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife, no sentido interior, antes da Arena Pernambuco.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a faixa da direita está interditada, com os veículos transitando pela faixa da esquerda.



Gravatá



No final da manhã também houve um deslizamento na encosta do km 67 da BR-232, na Serra das Russas, em Gravatá, no Agreste, no sentido interior.



A PRF foi ao local e constatou que uma grande pedra havia rolado de uma barreira. Nenhum veículo foi atingido.



O pedregulho ficou sinalizado no acostamento do km 67 e o Departamento de Estradas e Rodagens (DER) foi acionado para realizar a retirada.



Alagamentos



A PRF informa que, no começo da tarde desta sexta, vários pontos das BRs estão alagados.



Como o km 16 da BR-232, em Jaboatão dos Guararapes, no sentido Recife.



A via local do km 68 da BR-101, após a rotatória da UFPE, no sentido Ceasa, ficou interditada devido ao volume de água.



Árvores



As chuvas também provocaram desabamento de árvores, chegando a bloquear faixas das rodovias federais.

No final da manhã, foram registrados dois casos:



No km 20 da BR-232, em Moreno, e no km 21 da Br-101, em Igarassu.



Em ambas as situações, as árvores foram retiradas da pista pela equipe da PRF, com a ajuda de voluntários das áreas.