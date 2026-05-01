Com chuva acima da média, Recife abre 400 vagas em abrigos emergenciais

A previsão é de continuidade das precipitações ao longo das próximas horas, especialmente à noite

Chuva (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Com o agravamento das chuvas nas últimas horas, a Prefeitura do Recife abriu, nesta sexta-feira (1º), oito abrigos para atender a população que vive em áreas de risco. Ao todo, são oferecidas cerca de 400 vagas para acomodar as pessoas, oferecendo alimentação, kits de higiene pessoal, acompanhamento psicossocial, entre outros serviços.

A capital está em estágio de alerta. A previsão é de continuidade das precipitações ao longo das próximas horas, especialmente à noite.

De acordo com a prefeitura, a orientação é que os moradores que residem em regiões de morros e alagados, especialmente em bairros da Zona Norte, procurem casas de parentes e amigos, além dos locais disponibilizados pelo município, e se protejam com segurança. A gestão orienta que as pessoas evitem deslocamentos desnecessários pela cidade, em função dos alagamentos.

Nas últimas 24 horas, choveu uma média de 96,5 mm no Recife - o equivalente a terço da média histórica de maio, que é de 294mm.

“Além dos grandes episódios de alagamento que estão acontecendo pela cidade, neste momento a nossa prioridade é a segurança e salvar a vida das pessoas. É muito importante que você acompanhe todos os canais oficiais da Prefeitura do Recife e da Defesa Civil. Neste momento, dois abrigos já estão abertos, em Cajueiro e no Bidu Krause, e nas próximas horas abriremos mais seis”, afirmou Victor Marques, prefeito do Recife.

Abrigos

Desde da manhã de hoje, foram disponibilizados os abrigos emergenciais do Cajueiro (Cajueiro) e do CSU Bidu Krause (Curado) para a população.

Também estão sendo abertos outros espaços nas escolas municipais de Água Fria (Água Fria), Professor Florestan Fernandes (Ibura), Alto da Guabiraba (Brejo da Guabiraba), Diácono Abel Gueiros (Macaxeira), Célia Arraes (Várzea) e Jardim Uchôa (Areias).

Todos os endereços estão disponíveis no site da Ação Inverno.

Defesa Civil

A Defesa Civil do Recife recebeu 71 chamados durante a manhã, a maioria relacionada a pedidos de vistoria e colocação de lonas plásticas, sem gravidade. As equipes devem ser acionadas pelos telefones 0800-0813400 e 3036-4873, ou pelo Conecta Recife. O atendimento é gratuito e acontece 24h por dia.

