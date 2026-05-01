"As próximas horas serão de muita chuva", diz Raquel Lyra após reunião com Apac
Governadora cancelou agenda para monitorar as chuvas no estado
Publicado: 01/05/2026 às 12:27
Governadora de Pernambuco Raquel Lyra (PSD) (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)
A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), declarou que as próximas horas serão de muita chuva no estado. A fala ocorreu após reunião com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) diante de um dia de fortes chuvas nesta sexta-feira (1º).
"As próximas horas serão de muita chuva. E essas chuvas estão caminhando para o interior", disse a governadora. "Estamos acionando as prefeituras para que cada um possa cumprir seu papel".
"Já sabemos as áreas mais críticas, já estamos nos territórios", acrescentou a gestora.
A governadora informou que as escolas estaduais foram abertas para operar como abrigo e oferecer apoio humanitário.
"As chuvas vão seguir durante o dia e o trabalho vai durar durante o dia", afirmou.
Raquel Lyra participaria do Festival Nacional dos Jericos, em Panelas, no Agreste de Pernambuco, nesta sexta-feira, mas cancelou a agenda para monitorar as chuvas.