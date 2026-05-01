Rio Capibaribe atinge cota de inundação; Recife está na lista de municípios afetados

Segundo o aviso hidrológico, emitido às 11h28, as cidades de São Lourenço da Mata, Recife e Camaragibe estão sendo afetadas pelo extravasamento do rio

Chuva (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) informou, na manhã desta sexta-feira (1), que o Rio Capibaribe, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife, atingiu a cota de inundação.

Segundo o aviso hidrológico, emitido às 11h28, as cidades de São Lourenço da Mata, Recife e Camaragibe estão sendo afetadas pelo extravasamento do rio.

Mais cedo, o Rio Siriji, em Vicência, na Mata Norte de Pernambuco, também atingiu a cota de inundação.

Além disso, os rios Capibaribe Mirim, em Timbaúba, também na Mata Norte, Tapacurá, em Vitória do Santo Antão, Duas Unas, em Jaboatão, e Tracunhanhém, em Nazaré da Mata, atingiram a cota de alerta.

Devem permanecer em atenção com a possibilidade de inundação os seguintes municípios: Vitória de Santo Antão, Jaboatão dos Guararapes, Nazaré da Mata, Itaquitinga, Goiana e Timbaúba.

