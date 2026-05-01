Queda de árvore interdita faixa da BR-101, em Igarassu

Árvore caiu no Km 23 da BR-101, em Igarassu, no Grande Recife, na manhã desta sexta-feira (1). Uma faixa da via está interditada

Queda de árvore interditou faixa da BR-101, em Igarassu (Divulgação/PRF)

Uma árvore caiu no Km 23 da BR-101, em Igarassu, no Grande Recife, na manhã desta sexta-feira (1). Uma faixa da via está interditada.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) já foi acionado.

Igarassu registrou chuva superior a 140,5 mm nas últimas 24 horas. O município está incluído no alerta de perigo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta sexta.

Pontos de alagamento

De acordo com a PRF, nesta sexta, pontos de alagamento foram identificados na BR-101. Um deles está localizado no Km 73, no Recife, e outro no Km 86, em Jaboatão dos Guararapes.

