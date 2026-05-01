Chuvas: Recife entra em Estágio de Atenção
O aviso reforça necessidade de se prevenir e evitar situações de risco durante a chuva
Publicado: 01/05/2026 às 08:58
A Prefeitura do Recife publicou um alerta que coloca a cidade em estágio de Atenção devido às chuvas, na manhã desta sexta-feira (1º) (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)
A Prefeitura do Recife publicou um alerta que coloca a cidade em Estágio de Atenção devido às chuvas, na manhã desta sexta-feira (1º). O aviso notifica à população a necessidade de se prevenir e evitar situações de risco durante a chuva.
Para a população em área de risco, abrigos da Prefeitura já estão disponíveis para serem ocupados, caso seja necessário.
A recomendação para deslocamentos é que as orientações da CTTU sejam seguidas e que haja atenção às condições das vias.
Contatos de emergência como o número da Defesa Civil (0800.081.3400), CTTU: 0800 081 1078, SAMU: 192, Emlurb: 156 e Bombeiros: 193 estão alertas para possíveis ocorrências relacionadas à chuva.