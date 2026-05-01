Chuvas em Pernambuco: Grande Recife e Mata Norte entram em Estado de Alerta, diz Apac

Este aviso é o mais extremo entre os emitidos pela Apac

Tamandaré registrou o maior acumulado de chuva nas últimas 24h em todo o estado, chegando a 52,3 mm (Foto: Rafael Vieira / DP Fotos)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), renovou o aviso meteorológico para o estado de chuvas em Pernambuco na manhã desta sexta-feira (1º).

O comunicado estabelece estado de alerta para as chuvas nas regiões Mata Norte e Metropolitana do Recife. Este alerta é o mais extremo entre os emitidos pela Apac e sinaliza riscos para a população, prevendo fortes pancadas de chuva ao longo do dia.

Para a Mata Sul e o Agreste, as chuvas seguem em estado de observação.

Aviso hidrológico

O Rio Sirigi, na cidade de Vicência, na Mata Norte, atingiu a cota de inundação e a cidade de Vicência e Aliança estão sendo afetadas pelo extravasamento do rio.

Em Timbaúba, também na Mata Norte do estado, o Rio Capibaribe Mirim atingiu a cota de alerta e a cidade encara possibilidade de inundação.

Relembre o significado das cores e dos alertas da Apac:

Alerta amarelo: O alerta na cor amarela significa Estado de Observação. Segundo a Apac, "chuva prevista ou observada com intensidade moderada, com menor probabilidade de causar impactos". São chuvas com menos de 30 mm registrados e com redução gradual prevista pela agência.

Alerta laranja: Estado de Atenção, ou seja, chuvas moderadas à fortes que podem se intensificar, com potencial de alcançar até 50 mm e possíveis riscos médios a altos.

Alerta vermelho: Sinaliza uma grande possibilidade de chuvas fortes e alto risco para a população. Foi este o emitido pela Apac para a Região Metropolitana do Recife nesta sexta-feira.