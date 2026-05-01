Chuvas: Inmet emite alerta de perigo para municípios no Grande Recife e outras regiões de Pernambuco; veja lista
Estão incluídos no alerta 65 municípios da Região Metropolitana do Recife e da Zona da Mata, Agreste pernambucanos
Publicado: 01/05/2026 às 09:06
Chuva no Recife (Ricardo Novelino/DP)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atualizou, nesta sexta-feira (1), a sua previsão de chuva para Pernambuco, mantendo parte do estado em Perigo (bandeira laranja).
Estão incluídos no alerta 65 municípios da Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata e Agreste de Pernambuco.
Conforme a classificação do Inmet, a bandeira laranja aponta risco de Perigo Potencial, podendo chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos (60-100 km/h). Existe risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Além disso, 185 municípios do Grande Recife, Sertão, Agreste e Zona da Mata de Pernambuco estão em Estado de Perigo Potencial (bandeira amarela).
A bandeira amarela aponta riscos de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e ventos intensos (40-60 km/h). O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é baixo.
Confira a lista completa de municípios incluídos nos alertas do Inmet:
Perigo:
Abreu e Lima
Água Preta
Aliança
Amaraji
Araçoiaba
Barra de Guabiraba
Barreiros
Bom Jardim
Bonito
Buenos Aires
Cabo de Santo Agostinho
Camaragibe
Camutanga
Carpina
Catende
Chã de Alegria
Chã Grande
Condado
Cortês
Escada
Feira Nova
Ferreiros
Gameleira
Glória do Goitá
Goiana
Gravatá
Igarassu
Ilha de Itamaracá
Ipojuca
Itambé
Itapissuma
Itaquitinga
Jaboatão dos Guararapes
João Alfredo
Joaquim Nabuco
Lagoa de Itaenga
Lagoa do Carro
Limoeiro
Macaparana
Machados
Maraial
Moreno
Nazaré da Mata
Olinda
Orobó
Palmares
Passira
Paudalho
Paulista
Pombos
Primavera
Recife
Ribeirão
Rio Formoso
Salgadinho
São José da Coroa Grande
São Lourenço da Mata
São Vicente Férrer
Sirinhaém
Tamandaré
Timbaúba
Tracunhaém
Vicência
Vitória de Santo Antão
Xexéu
Perigo Potencial:
Abreu e Lima
Afogados da Ingazeira
Agrestina
Água Preta
Águas Belas
Alagoinha
Aliança
Altinho
Amaraji
Angelim
Araçoiaba
Arcoverde
Barra de Guabiraba
Barreiros
Belém de Maria
Belém do São Francisco
Belo Jardim
Betânia
Bezerros
Bom Conselho
Bom Jardim
Bonito
Brejão
Brejinho
Brejo da Madre de Deus
Buenos Aires
Buíque
Cabo de Santo Agostinho
Cabrobó
Cachoeirinha
Caetés
Calçado
Calumbi
Camaragibe
Camocim de São Félix
Camutanga
Canhotinho
Capoeiras
Carnaíba
Carnaubeira da Penha
Carpina
Caruaru
Casinhas
Catende
Cedro
Chã de Alegria
Chã Grande
Condado
Correntes
Cortês
Cumaru
Cupira
Custódia
Escada
Exu
Feira Nova
Ferreiros
Flores
Floresta
Frei Miguelinho
Gameleira
Garanhuns
Glória do Goitá
Goiana
Granito
Gravatá
Iati
Ibimirim
Ibirajuba
Igarassu
Iguaracy
Inajá
Ingazeira
Ipojuca
Itacuruba
Itaíba
Itambé
Itapetim
Itapissuma
Itaquitinga
Jaboatão dos Guararapes
Jaqueira
Jataúba
Jatobá
João Alfredo
Joaquim Nabuco
Jucati
Jupi
Jurema
Lagoa de Itaenga
Lagoa do Carro
Lagoa do Ouro
Lagoa dos Gatos
Lajedo
Limoeiro
Macaparana
Machados
Manari
Maraial
Mirandiba
Moreilândia
Moreno
Nazaré da Mata
Olinda
Orobó
Palmares
Palmeirina
Panelas
Paranatama
Parnamirim
Passira
Paudalho
Paulista
Pedra
Pesqueira
Petrolândia
Poção
Pombos
Primavera
Quipapá
Quixaba
Recife
Riacho das Almas
Ribeirão
Rio Formoso
Sairé
Salgadinho
Salgueiro
Saloá
Sanharó
Santa Cruz da Baixa Verde
Santa Cruz do Capibaribe
Santa Maria do Cambucá
Santa Terezinha
São Benedito do Sul
São Bento do Una
São Caitano
São João
São Joaquim do Monte
São José da Coroa Grande
São José do Belmonte
São José do Egito
São Lourenço da Mata
São Vicente Férrer
Serra Talhada
Serrita
Sertânia
Sirinhaém
Solidão
Surubim
Tabira
Tacaimbó
Tacaratu
Tamandaré
Taquaritinga do Norte
Terezinha
Terra Nova
Timbaúba
Toritama
Tracunhaém
Triunfo
Tupanatinga
Tuparetama
Venturosa
Verdejante
Vertente do Lério
Vertentes
Vicência
Vitória de Santo Antão
Xexéu