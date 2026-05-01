Chuvas: Inmet emite alerta de perigo para municípios no Grande Recife e outras regiões de Pernambuco; veja lista

Estão incluídos no alerta 65 municípios da Região Metropolitana do Recife e da Zona da Mata, Agreste pernambucanos

Chuva no Recife (Ricardo Novelino/DP)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atualizou, nesta sexta-feira (1), a sua previsão de chuva para Pernambuco, mantendo parte do estado em Perigo (bandeira laranja).

Estão incluídos no alerta 65 municípios da Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata e Agreste de Pernambuco.

Conforme a classificação do Inmet, a bandeira laranja aponta risco de Perigo Potencial, podendo chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos (60-100 km/h). Existe risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Além disso, 185 municípios do Grande Recife, Sertão, Agreste e Zona da Mata de Pernambuco estão em Estado de Perigo Potencial (bandeira amarela).

A bandeira amarela aponta riscos de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e ventos intensos (40-60 km/h). O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é baixo.

Confira a lista completa de municípios incluídos nos alertas do Inmet:

Perigo:

Abreu e Lima

Água Preta

Aliança

Amaraji

Araçoiaba

Barra de Guabiraba

Barreiros

Bom Jardim

Bonito

Buenos Aires

Cabo de Santo Agostinho

Camaragibe

Camutanga

Carpina

Catende

Chã de Alegria

Chã Grande

Condado

Cortês

Escada

Feira Nova

Ferreiros

Gameleira

Glória do Goitá

Goiana

Gravatá

Igarassu

Ilha de Itamaracá

Ipojuca

Itambé

Itapissuma

Itaquitinga

Jaboatão dos Guararapes

João Alfredo

Joaquim Nabuco

Lagoa de Itaenga

Lagoa do Carro

Limoeiro

Macaparana

Machados

Maraial

Moreno

Nazaré da Mata

Olinda

Orobó

Palmares

Passira

Paudalho

Paulista

Pombos

Primavera

Recife

Ribeirão

Rio Formoso

Salgadinho

São José da Coroa Grande

São Lourenço da Mata

São Vicente Férrer

Sirinhaém

Tamandaré

Timbaúba

Tracunhaém

Vicência

Vitória de Santo Antão

Xexéu

Perigo Potencial:

Abreu e Lima

Afogados da Ingazeira

Agrestina

Água Preta

Águas Belas

Alagoinha

Aliança

Altinho

Amaraji

Angelim

Araçoiaba

Arcoverde

Barra de Guabiraba

Barreiros

Belém de Maria

Belém do São Francisco

Belo Jardim

Betânia

Bezerros

Bom Conselho

Bom Jardim

Bonito

Brejão

Brejinho

Brejo da Madre de Deus

Buenos Aires

Buíque

Cabo de Santo Agostinho

Cabrobó

Cachoeirinha

Caetés

Calçado

Calumbi

Camaragibe

Camocim de São Félix

Camutanga

Canhotinho

Capoeiras

Carnaíba

Carnaubeira da Penha

Carpina

Caruaru

Casinhas

Catende

Cedro

Chã de Alegria

Chã Grande

Condado

Correntes

Cortês

Cumaru

Cupira

Custódia

Escada

Exu

Feira Nova

Ferreiros

Flores

Floresta

Frei Miguelinho

Gameleira

Garanhuns

Glória do Goitá

Goiana

Granito

Gravatá

Iati

Ibimirim

Ibirajuba

Igarassu

Iguaracy

Inajá

Ingazeira

Ipojuca

Itacuruba

Itaíba

Itambé

Itapetim

Itapissuma

Itaquitinga

Jaboatão dos Guararapes

Jaqueira

Jataúba

Jatobá

João Alfredo

Joaquim Nabuco

Jucati

Jupi

Jurema

Lagoa de Itaenga

Lagoa do Carro

Lagoa do Ouro

Lagoa dos Gatos

Lajedo

Limoeiro

Macaparana

Machados

Manari

Maraial

Mirandiba

Moreilândia

Moreno

Nazaré da Mata

Olinda

Orobó

Palmares

Palmeirina

Panelas

Paranatama

Parnamirim

Passira

Paudalho

Paulista

Pedra

Pesqueira

Petrolândia

Poção

Pombos

Primavera

Quipapá

Quixaba

Recife

Riacho das Almas

Ribeirão

Rio Formoso

Sairé

Salgadinho

Salgueiro

Saloá

Sanharó

Santa Cruz da Baixa Verde

Santa Cruz do Capibaribe

Santa Maria do Cambucá

Santa Terezinha

São Benedito do Sul

São Bento do Una

São Caitano

São João

São Joaquim do Monte

São José da Coroa Grande

São José do Belmonte

São José do Egito

São Lourenço da Mata

São Vicente Férrer

Serra Talhada

Serrita

Sertânia

Sirinhaém

Solidão

Surubim

Tabira

Tacaimbó

Tacaratu

Tamandaré

Taquaritinga do Norte

Terezinha

Terra Nova

Timbaúba

Toritama

Tracunhaém

Triunfo

Tupanatinga

Tuparetama

Venturosa

Verdejante

Vertente do Lério

Vertentes

Vicência

Vitória de Santo Antão

Xexéu

